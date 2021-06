U21-EM: Deutschland gegen Niederlande heute live im TV und im LIVE-STREAM

Deutschlands U21 trifft im EM-Halbfinale auf die Niederlande. Wird die Begegnung auch im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Das große Halbfinale bei der U21-EM steht an: Deutschland trifft am heutigen Donnerstag auf die Niederlande, Anstoß ist um 21 Uhr in der MOL Arena Sosto im ungarischen Szekesfehervar. Ein echter Fußball-Leckerbissen für Feinschmecker - doch wird das Duell auch im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Im zweigeteilten Turnier trafen Deutschland und die Niederlande bereits in der Gruppenphase im März aufeinander: Zunächst nutzte Justin Kluivert für Jong Oranje einen Torwartpatzer zum 1:0, kurz vor Schluss glich Lukas Nmecha für die Truppe von Trainer Stefan Kuntz aber noch zum 1:1-Endstand aus. Im Viertelfinale machten es beide Teams sehr spannend: Deutschland besiegte Dänemark erst im Elfmeterschießen und Holland drehte gegen Frankreich durch ein Tor von Myron Boadu in der 93. Minute ein 0:1 noch in einen 2:1-Erfolg.

Ihr wollt nun wissen, auf welchem Sender die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden gezeigt wird? Dann liefert Euch dieser Artikel die Antwort! Goal gibt Euch alle Informationen zur Übertragung der U21-EM im TV und im LIVE-STREAM an die Hand. Hier sind die Details zu den anderen Spielen ohne deutsche Beteiligung.

Deutschland vs. Niederlande heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Deutschland U21 - Niederlande U21 Datum Donnerstag, 3. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion MOL Arena Sosto, Szekesfehervar

Deutschland vs. Niederlande: Wer zeigt / überträgt die U21-EM heute live im Free-TV?

Ihr wollte heute Abend das Halbfinale der U21-EM sehen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch: Zwar haben sich nicht die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die TV-Rechte für das Turnier gesichert, die Spiele der deutschen Mannschaft könnt Ihr trotzdem im Free-TV sehen.

ProSieben zeigt / überträgt die U21-EM heute live im Free-TV

ProSieben hat die Übertragungsrechte gekauft und zeigt alle Partien der U21-EM live und in voller Länge. Nicht alle Spiele laufen aber bei ProSieben, sondern auch einige bei ProSieben MAXX. Oder sie sind im kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de verfügbar.

Deutschland gegen die Niederlande läuft heute auf ProSieben. Um 20.15 Uhr geht es bereits los. Dann stimmen Euch Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler mit Vorberichten auf das Halbfinale ein, bevor um 21 Uhr in Ungarn der Anstoß erfolgt.

Deutschland gegen Niederlande: Wer zeigt / überträgt die U21 EM heute im LIVE-STREAM?

Wie gewohnt gibt es aber nicht nur die 'normale' TV-Übertragung, sondern im Internet-Zeitalter natürlich auch einen LIVE-STREAM vom Spiel zwischen dem DFB-Team und Oranje. Das Ganze läuft sogar kostenlos und nicht, wie Ihr es von Netflix und Co. gewohnt seid, in einem kostenpflichtigen Abo.

ran.de zeigt / überträgt die U21-EM im LIVE-STREAM

Alle Spiele der U21-EM werden im LIVE-STREAM auf ran.de übertragen - und damit auch das Halbfinale zwischen Deutschland und den Niederlanden. Das Ganze läuft natürlich live und in voller Länge.

Um den LIVE-STREAM nutzen zu können, müsst Ihr Euch mit Eurer E-Mail-Adresse registrieren, doch der Service ist und bleibt trotzdem kostenlos.

Deutschland vs. Niederlande heute live sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anstoß erfahrt Ihr hier, welche Startformationen die beiden Trainer aufs Feld schicken. Schaut dafür später noch einmal rein!

U21-EM: Die Übertragung von Deutschland vs. Niederlande auf einen Blick