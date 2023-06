U21-EM: DFB-Trainer Antonio Di Salvo über rassistische Beleidigungen: "Eine Farce"

Nach den rassistischen Beleidigungen gegen die deutschen U21-Akteure Jessic Ngankam und Youssoufa Moukoko meldete sich der U21-Trainer zu Wort.

WAS IST PASSIERT? DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat die rassistischen Beleidigungen gegen die deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam scharf verurteilt.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist ein Unding, eine Farce, wenn sich irgendwelche Menschen im Internet anonym äußern und unsere Jungs rassistisch beleidigen. Da nehme ich unsere Jungs auch zu 1000 Prozent in Schutz, die sehr gerne für Deutschland spielen, die Deutsche sind, die alles geben auch für das Land", sagte Di Salvo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Moukoko und Ngankam waren nach ihren verschossenen Elfmetern zum EM-Auftakt gegen Israel im georgischen Kutaissi (1:1) in den Sozialen Netzwerken übel beleidigt worden. Ähnlich war es schon am Dienstag Innenverteidiger Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF) nach seiner Berufung zum Kapitän der deutschen U21 ergangen.

Er sei "persönlich schockiert und enttäuscht", sagte Di Salvo. Er wolle nun innerhalb der Mannschaft besprechen, ob und wie ein Zeichen gesetzt werden könne. "Wir sind alle eine Gemeinschaft, wir spielen alle gerne für Deutschland. Und natürlich werde ich mit den Jungs sprechen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das die Mannschaft beschäftigt", sagte der 44-Jährige, der erstmals als Cheftrainer bei einer EM ist.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verurteilte die rassistischen Beleidigungen auf Twitter ebenfalls "aufs Schärfste", auch Borussia Dortmund und Hertha BSC unterstützten ihre beiden Spieler. "Die Borussen-Familie steht hinter Dir, Youssoufa!", schrieb der BVB auf Twitter: "Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen Youssoufa Moukoko und Mitspieler Jessic Ngankam im Anschluss an das Spiel der DFB-Junioren entschieden. Bleibt stark!" Hertha bezeichnete die Vorfälle als "widerlich und verachtenswert" und betonte: "Kein Platz für Rassismus und Diskriminierung."

