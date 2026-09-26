Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
EURO U21 Qualification
team-logoLettland U21
team-logoDeutschland U21
Filip Knopp
Übersetzt von

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland live im Free TV und Live Stream?

Lettland U21 - Deutschland U21
Lettland U21
Deutschland U21
EURO U21 Qualification

Deutschland U21 trifft in der EM-Qualifikation auf Lettland. Doch bei welchem Sender wird das Duell der DFB-Junioren live übertragen? GOAL verrät, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft marschiert bislang souverän durch die EM-Qualifikation. Nach sechs Siegen aus sieben Spielen und damit 18 Punkten führt das Team von Antonio Di Salvo die Tabelle an. Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen lösen direkt das Ticket für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien.

Am 10. Spieltag steht für die DFB-Auswahl nun die nächste Aufgabe an. Deutschland gastiert bei der U21 Lettlands und will auch in Riga die nächsten Punkte einfahren. Ausgetragen wird die Partie am heutigen Samstag, den 26. September, im Daugava Stadium. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Doch wo lässt sich Deutschlands U21 gegen Lettland heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland live im Free TV und Live Stream?

Wer das EM-Qualifikationsspiel zwischen Lettland und Deutschland live verfolgen möchte, kann das kostenlos im Free-TV tun. Eine Übertragung im Pay-TV gibt es dagegen nicht.

Die komplette Partie wird bei ProSieben MAXX gezeigt. Der Sender steigt dabei pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr in die Übertragung ein und begleitet die deutschen U21-Junioren über die gesamten 90 Minuten.

Auch wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann kostenlos einschalten. Die ProSiebenSat.1-Gruppe stellt ihr TV-Programm über Joyn im Livestream bereit. Somit lässt sich das Duell ebenfalls online verfolgen.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland live im Free TV und Live Stream? – Termine der deutschen U21

Datum

Uhrzeit

Gegner

Spielort / Stadion

UEFA-Spieltag

Sa., 26.09.2026

18:00 Uhr

Lettland – Deutschland

Riga, Daugava-Stadion

10

Mi., 30.09.2026

19:00 Uhr

Malta – Deutschland

Attard, Centenary Stadium

11

Di., 06.10.2026

18:00 Uhr

Deutschland – Georgien

Bielefeld, SchücoArena

13

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen