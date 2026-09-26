Die deutsche U21-Nationalmannschaft marschiert bislang souverän durch die EM-Qualifikation. Nach sechs Siegen aus sieben Spielen und damit 18 Punkten führt das Team von Antonio Di Salvo die Tabelle an. Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen lösen direkt das Ticket für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien.

Am 10. Spieltag steht für die DFB-Auswahl nun die nächste Aufgabe an. Deutschland gastiert bei der U21 Lettlands und will auch in Riga die nächsten Punkte einfahren. Ausgetragen wird die Partie am heutigen Samstag, den 26. September, im Daugava Stadium. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Doch wo lässt sich Deutschlands U21 gegen Lettland heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland live im Free TV und Live Stream?

Wer das EM-Qualifikationsspiel zwischen Lettland und Deutschland live verfolgen möchte, kann das kostenlos im Free-TV tun. Eine Übertragung im Pay-TV gibt es dagegen nicht.

Die komplette Partie wird bei ProSieben MAXX gezeigt. Der Sender steigt dabei pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr in die Übertragung ein und begleitet die deutschen U21-Junioren über die gesamten 90 Minuten.

Auch wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann kostenlos einschalten. Die ProSiebenSat.1-Gruppe stellt ihr TV-Programm über Joyn im Livestream bereit. Somit lässt sich das Duell ebenfalls online verfolgen.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Lettland live im Free TV und Live Stream? – Termine der deutschen U21