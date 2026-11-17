Deutschlands U21, für die im kommenden Sommer die EM ansteht, testet am Dienstag (17. November) noch ein letztes Mal in 2026 ihre Form. In einem Freundschaftsspiel ist die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo heute bei Kroatiens Nachwuchs zu Gast, der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.

GOAL liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung des Testspiels zwischen Deutschlands U21 und Kroatien am heutigen Dienstagabend.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream?

Das U21-Länderspiel zwischen Kroatien und Deutschland im kroatischen Rijeka wird heute live im Free-TV und kostenlos im Livestream übertragen.

ProSieben MAXX zeigt die Partie der U21 um Paris Brunner, Noel Aseko und Co. live und frei empfangbar im TV. Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten, ab 18 Uhr rollt dann der Ball.

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Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann sich Deutschlands U21 gegen Kroatien heute übrigens auch im Livestream anschauen - und das ebenfalls kostenlos. Einen Gratis-Stream könnt Ihr nämlich bei Joyn abrufen.

Di Salvos Jungs sind derweil auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie das jüngste Testspiel am vergangenen Freitag in Essen gegen Belgien mit 1:2 verloren haben. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Wolfsburgs Muhammed Damar per Freistoß besorgt.

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U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream? Wichtige Infos zur Übertragung

Spiel Kroatien U21 vs. Deutschland U21 Wettbewerb Testspiel Datum Dienstag, 17. November 2026 Anstoß 18 Uhr Übertragung live im Free-TV ProSieben MAXX Übertragung kostenlos im Livestream Joyn Spielort Rijeka, Kroatien

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream? Der Kader der deutschen U21