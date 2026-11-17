Deutschlands U21, für die im kommenden Sommer die EM ansteht, testet am Dienstag (17. November) noch ein letztes Mal in 2026 ihre Form. In einem Freundschaftsspiel ist die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo heute bei Kroatiens Nachwuchs zu Gast, der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.
GOAL liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung des Testspiels zwischen Deutschlands U21 und Kroatien am heutigen Dienstagabend.
U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream?
Das U21-Länderspiel zwischen Kroatien und Deutschland im kroatischen Rijeka wird heute live im Free-TV und kostenlos im Livestream übertragen.
ProSieben MAXX zeigt die Partie der U21 um Paris Brunner, Noel Aseko und Co. live und frei empfangbar im TV. Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten, ab 18 Uhr rollt dann der Ball.
Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann sich Deutschlands U21 gegen Kroatien heute übrigens auch im Livestream anschauen - und das ebenfalls kostenlos. Einen Gratis-Stream könnt Ihr nämlich bei Joyn abrufen.
Di Salvos Jungs sind derweil auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie das jüngste Testspiel am vergangenen Freitag in Essen gegen Belgien mit 1:2 verloren haben. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Wolfsburgs Muhammed Damar per Freistoß besorgt.
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U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream? Wichtige Infos zur Übertragung
Spiel
Kroatien U21 vs. Deutschland U21
Wettbewerb
Testspiel
Datum
Dienstag, 17. November 2026
Anstoß
18 Uhr
Übertragung live im Free-TV
ProSieben MAXX
Übertragung kostenlos im Livestream
Joyn
Spielort
Rijeka, Kroatien
U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kroatien live im Free TV und Live Stream? Der Kader der deutschen U21
TOR
Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims), Hannes Hermann (Jahn Regensburg)
ABWEHR
Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Linus Gechter (Hertha BSC), Joshua Quarshie (Sturm Graz), Tom Rothe (Union Berlin), Hennes Behrens (FC Augsburg), Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Leandro Morgalla (RB Salzburg)
MITTELFELD
Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim), Kofi Amoako (Hamburger SV), Laurin Ulrich (SC Paderborn), Anton Kade (FC Augsburg), Mert Kömür (FC Augsburg), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg)
ANGRIFF
Louey Ben Farhat (Karlsruher SC), Maurice Krattenmacher (SV Elversberg), Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart), Paris Brunner (AS Monaco), Max Moerstedt (TSG Hoffenheim)