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EURO U21 Qualification
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GOAL
Übersetzt von

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream?

EURO U21 Qualification
Deutschland U21 - Georgien U21
Deutschland U21
Georgien U21

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am heutigen Dienstag in der EM-Qualifikation auf Georgien. Mit einem Sieg kann sich das Team endgültig das Ticket für die Europameisterschaft sichern. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt und ob das Spiel im Free-TV übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Am letzten Spieltag der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft trifft Deutschland am heutigen Dienstag (6. Oktober) auf Georgien. Anpfiff in der SchücoArena in Bielefeld ist um 18 Uhr.

Mit acht Siegen aus neun Spielen geht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo als klarer Favorit in die Partie. Georgien steht aktuell bei neun Punkten. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Europameisterschaft.

Doch wer kümmert sich um die Übertragung des Qualifikationsspiels? Alle Informationen bekommt Ihr im Folgenden.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream?

Wie gewohnt wird auch das Duell zwischen Deutschland und Georgien im Free-TV übertragen. Für das Qualifikationsspiel benötigt Ihr somit kein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Live-Übertragung übernimmt ProSieben Maxx. Die Sendung beginnt um 17.30 Uhr und wird von Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel begleitet. Florian Hauser ist als Kommentator im Einsatz.

Darüber hinaus könnt Ihr die deutsche U21 auch im kostenlosen Livestream bei ran.de und Joyn verfolgen.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Spiel

Deutschland U21 vs. Georgien U21

Wettbewerb

EM U21-Qualifikation, Gruppe F, 13. Spieltag

Datum

Dienstag, 6. Oktober

Anpfiff

18 Uhr

Spielort

SchücoArena, Bielefeld

Übertragung live im Free-TV

ProSieben Maxx

Übertragung im Livestream

ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream? Bisherige Ergebnisse vom DFB-Nachwuchs

Datum

Begegnung

Ergebnis

09.09.2025

Deutschland – Lettland

5:0

10.10.2025

Deutschland – Griechenland

2:3

14.10.2025

Nordirland – Deutschland

1:2

14.11.2025

Deutschland – Malta

6:0

18.11.2025

Georgien – Deutschland

0:2

27.03.2026

Deutschland – Nordirland

3:0

31.03.2026

Griechenland – Deutschland

0:2

26.09.2026

Lettland – Deutschland

0:4

30.09.2026

Malta – Deutschland

1:4

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