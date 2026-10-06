Am letzten Spieltag der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft trifft Deutschland am heutigen Dienstag (6. Oktober) auf Georgien. Anpfiff in der SchücoArena in Bielefeld ist um 18 Uhr.

Mit acht Siegen aus neun Spielen geht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo als klarer Favorit in die Partie. Georgien steht aktuell bei neun Punkten. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Europameisterschaft.

Doch wer kümmert sich um die Übertragung des Qualifikationsspiels? Alle Informationen bekommt Ihr im Folgenden.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream?

Wie gewohnt wird auch das Duell zwischen Deutschland und Georgien im Free-TV übertragen. Für das Qualifikationsspiel benötigt Ihr somit kein kostenpflichtiges Abonnement.

Nächste Spiele GER EURO U21 Qualification 12:00 GEO

Die Live-Übertragung übernimmt ProSieben Maxx. Die Sendung beginnt um 17.30 Uhr und wird von Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel begleitet. Florian Hauser ist als Kommentator im Einsatz.

Darüber hinaus könnt Ihr die deutsche U21 auch im kostenlosen Livestream bei ran.de und Joyn verfolgen.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Spiel Deutschland U21 vs. Georgien U21 Wettbewerb EM U21-Qualifikation, Gruppe F, 13. Spieltag Datum Dienstag, 6. Oktober Anpfiff 18 Uhr Spielort SchücoArena, Bielefeld Übertragung live im Free-TV ProSieben Maxx Übertragung im Livestream ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Georgien live im Free TV und Live Stream? Bisherige Ergebnisse vom DFB-Nachwuchs