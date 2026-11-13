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U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream?

Freundschaftsspiel U-21
Deutschland U21 - Belgien U21
Deutschland U21
Belgien U21

Für die deutsche U21 steht heute ein Härtetest gegen Belgien auf dem Programm. Wo Ihr das Duell live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der EM-Qualifikation richtet sich der Blick für die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits auf die nächsten Aufgaben. Als Gruppensieger der Gruppe F hat sich die Mannschaft von Antonio Di Salvo souverän für die Endrunde der U21-EM 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) qualifiziert.

Am heutigen Freitag, den 13. November, wartet mit Belgien nun ein internationaler Test auf den deutschen Nachwuchs. Die Partie wird im Stadion an der Hafenstraße in Essen ausgetragen. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.

Wo Ihr das Duell live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream?

Wer das Duell live verfolgen möchte, kann auf ProSieben MAXX einschalten. Der Sender überträgt das Aufeinandertreffen der deutschen und belgischen U21-Nationalmannschaft in voller Länge im Free-TV. Bereits ab 17.30 Uhr stimmt die Vorberichterstattung auf den Anpfiff ein. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, ihm steht Experte Markus Babbel zur Seite.

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Freundschaftsspiel U-21

13. Nov. 2026

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Auch online gibt es mehrere Möglichkeiten, die Partie kostenlos zu verfolgen: ran.de und Joyn bieten einen Livestream an.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland U21 vs. Belgien U21

Wettbewerb

Testspiel

Datum

13. November 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Stadion an der Hafenstraße (Essen)

TV

ProSieben Maxx

Livestream

ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream? Die Abschlusstabelle der Gruppe F der EM-Qualifikation

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Deutschland

10

9

0

1

32:5

27

27

2

Griechenland

10

9

0

1

29:6

23

27

3

Nordirland

10

4

2

4

13:13

0

14

4

Georgien

10

2

4

4

13:15

-2

10

5

Lettland

10

2

2

6

8:20

-12

8

6

Malta

10

0

0

10

2:38

-36

0

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