Nach dem erfolgreichen Abschluss der EM-Qualifikation richtet sich der Blick für die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits auf die nächsten Aufgaben. Als Gruppensieger der Gruppe F hat sich die Mannschaft von Antonio Di Salvo souverän für die Endrunde der U21-EM 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) qualifiziert.

Am heutigen Freitag, den 13. November, wartet mit Belgien nun ein internationaler Test auf den deutschen Nachwuchs. Die Partie wird im Stadion an der Hafenstraße in Essen ausgetragen. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.

Wo Ihr das Duell live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream?

Wer das Duell live verfolgen möchte, kann auf ProSieben MAXX einschalten. Der Sender überträgt das Aufeinandertreffen der deutschen und belgischen U21-Nationalmannschaft in voller Länge im Free-TV. Bereits ab 17.30 Uhr stimmt die Vorberichterstattung auf den Anpfiff ein. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, ihm steht Experte Markus Babbel zur Seite.

Auch online gibt es mehrere Möglichkeiten, die Partie kostenlos zu verfolgen: ran.de und Joyn bieten einen Livestream an.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland U21 vs. Belgien U21 Wettbewerb Testspiel Datum 13. November 2026 Uhrzeit 18 Uhr Ort Stadion an der Hafenstraße (Essen) TV ProSieben Maxx Livestream ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Belgien live im Free TV und Live Stream? Die Abschlusstabelle der Gruppe F der EM-Qualifikation