Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
EURO U21 Qualification
team-logoMalta U21
team-logoDeutschland U21
GOAL
Übersetzt von

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream?

EURO U21 Qualification
Malta U21 - Deutschland U21
Malta U21
Deutschland U21

Heute wartet auf die deutsche U21-Auswahl ein weiteres Duell auf dem Weg zur Europameisterschaft. Gegner ist Malta. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erklärt GOAL.

Für die deutsche U21 steht am heutigen Mittwoch, den 30. September, das nächste Spiel in der EM-Qualifikation an. Das Team von Bundestrainer Toni Di Salvo gastiert am 11. Spieltag beim Schlusslicht Malta. Anstoß im Centenary Stadium in Ta'Qali ist um 18 Uhr.

Wo Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream?

Wer die Partie zwischen Malta und Deutschland live verfolgen möchte, kann ab 17.30 Uhr bei ProSieben MAXX einschalten. Der Sender überträgt das Duell kostenlos im Free-TV. Durch die Übertragung führt Matthias Opdenhövel, unterstützt von Experte Markus Babbel. Kommentiert wird die Begegnung von Florian Hauser und Bent Mildner.

Auch online ist die Partie kostenlos zu sehen: ran.de und Joyn bieten einen entsprechenden Livestream an.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos


Spiel

Malta U21 vs. Deutschland U21

Wettbewerb

EM U21-Qualifikation, Gruppe F, 11. Spieltag

Datum

30. September (18 Uhr) Centenary (Ta'Quali)

Übertragung live im Free-TV

ProSieben Maxx

Übertragung im Livestream

ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe F

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Deutschland

8

7

0

1

26:4

22

21

2

Griechenland

8

7

0

1

24:4

20

21

3

Nordirland

8

4

1

3

12:11

1

13

4

Georgien

8

2

3

3

12:12

0

9

5

Lettland

8

1

2

5

4:16

-12

5

6

Malta

8

0

0

8

1:32

-31

0

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen