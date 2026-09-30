Für die deutsche U21 steht am heutigen Mittwoch, den 30. September, das nächste Spiel in der EM-Qualifikation an. Das Team von Bundestrainer Toni Di Salvo gastiert am 11. Spieltag beim Schlusslicht Malta. Anstoß im Centenary Stadium in Ta'Qali ist um 18 Uhr.

Wo Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream?

Wer die Partie zwischen Malta und Deutschland live verfolgen möchte, kann ab 17.30 Uhr bei ProSieben MAXX einschalten. Der Sender überträgt das Duell kostenlos im Free-TV. Durch die Übertragung führt Matthias Opdenhövel, unterstützt von Experte Markus Babbel. Kommentiert wird die Begegnung von Florian Hauser und Bent Mildner.

Auch online ist die Partie kostenlos zu sehen: ran.de und Joyn bieten einen entsprechenden Livestream an.

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos





Spiel Malta U21 vs. Deutschland U21 Wettbewerb EM U21-Qualifikation, Gruppe F, 11. Spieltag Datum 30. September (18 Uhr) Centenary (Ta'Quali) Übertragung live im Free-TV ProSieben Maxx Übertragung im Livestream ran.de, Joyn

U21 (DFB) heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Malta live im Free TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe F