So seht Ihr das Spiel der U17 der Dominikanischen Republik gegen Montenegros U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber besuchen. Ruft die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Die U17 der Dominikanischen Republik und Montenegros U17 treffen in Gruppe J der FIFA-U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Beide Mannschaften wollen auf der Weltbühne auf sich aufmerksam machen.

Für die Dominikanische Republik ist es eine Gelegenheit, sich gegen einen europäischen Gegner auf der größten Bühne des Jugendfußballs zu präsentieren. Über ihre jüngsten Leistungen liegen nur wenige Informationen vor. Für eine Nation, die ihre Präsenz im internationalen Jugendfußball noch ausbaut, ist allein dieser Anlass von Bedeutung.

Montenegro hat zuletzt eine schwierige Ergebnisserie erlebt. Das jüngste Spiel endete in der EM-Qualifikation mit einer 3:6-Niederlage gegen Polens U17. Wettbewerbsübergreifend gingen vier der letzten fünf Partien verloren.

Der einzige Lichtblick in dieser Serie war ein 1:0-Sieg gegen die U17 der Ukraine. Dieses Ergebnis zeigte, dass Montenegro eine disziplinierte Leistung abrufen kann, wenn es darauf ankommt.

Keine der beiden Mannschaften geht mit Rückenwind in diese Partie. Das macht den Ausgang völlig offen. Für Montenegro wäre ein positives Ergebnis ein Schritt, um nach einigen schwierigen Monaten wieder Stabilität zu gewinnen.

Wie Ihr dieses Spiel der U17-Weltmeisterschaft live sehen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

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