Britische Boxfans bekommen endlich den Schwergewichtskampf zu sehen, auf den sie seit über einem Jahrzehnt warten. Die beiden zweifachen Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua treten in Cardiff gegeneinander an.

Nach jahrelang gescheiterten Verhandlungen und unzähligen Kampfansagen haben beide Boxer den Vertrag für den Kampf auf walisischem Boden unterschrieben.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr Euch einen Platz für diesen historischen Abend sichern könnt, darunter Details zum offiziellen Verkauf und zuverlässige Optionen auf dem Zweitmarkt.

Wann findet Tyson Fury gegen Anthony Joshua statt?

Datum und Uhrzeit Kampf Ort Tickets Freitag, 11. Dezember 2026, 17:00 Uhr Tyson Fury gegen Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Wales Tickets

Wo gibt es Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua?

Offizielle Tickets für den regulären Einlass werden über ausgewählte Erstverkäufer wie Ticketmaster UK und die Vorverkaufsstelle des Principality Stadium verkauft. Wegen der hohen Nachfrage dürften die offiziellen Kontingente nach Verkaufsstart schnell ausverkauft sein.

Sollten die offiziellen regulären Kontingente ausverkauft sein, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative für kurzfristig verfügbare Plätze. Zusätzliche Zugangsoptionen und Premiumpakete sind auch bei Seat Unique gelistet.

Wie viel kosten Tickets für Tyson Fury gegen Anthony Joshua?

Die offiziellen Tickets der Vorverkaufsstelle des Principality Stadium und von Ticketmaster UK kosteten zwischen 95 Pfund für Plätze auf dem oberen Rang und 1.500 Pfund für Plätze direkt am Ring. Die regulären Kontingente waren in weniger als einer Stunde ausverkauft, was die Nachfrage bei Wiederverkaufsplattformen und VIP-Anbietern steigen ließ.

So verteilen sich die Ticketpreise auf die verschiedenen Kaufoptionen:

Erstverkauf: Reguläre Tickets zum Nennwert kosteten auf den oberen Rängen ab 95 Pfund und für Plätze direkt am Ring bis zu etwa 1.500 Pfund .

Reguläre Tickets zum Nennwert kosteten auf den oberen Rängen ab und für Plätze direkt am Ring bis zu etwa . Zweitmarkt: Kurzfristig verfügbare reguläre Plätze gibt es auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub ab etwa 180 Pfund .

Kurzfristig verfügbare reguläre Plätze gibt es auf Wiederverkaufsplattformen wie ab etwa . VIP & Hospitality: Bei Seat Unique gelistete Premiumpakete beginnen bei 495 Pfund und umfassen gepolsterte Stadionsitze, Zugang zu einer exklusiven Lounge, kostenlose Speisen und Getränke sowie einen bevorzugten Einlass.

Direkter Vergleich: Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Statistik Tyson Fury Anthony Joshua Spitzname The Gypsy King AJ Größe 206 cm 198 cm Reichweite 216 cm 208 cm Kampfauslage Normalauslage / wechselnde Auslage Normalauslage Profibilanz 36-2-1 (25 K. o.) 30-4 (27 K. o.) K.-o.-Quote 64,1 % 79,4 % Weltmeisterschaften 2-mal Schwergewichtsweltmeister (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2-mal vereinigter Schwergewichtsweltmeister (WBA, IBF, WBO, IBO)

Alles Wissenswerte zu Tyson Fury gegen Anthony Joshua

Der lang erwartete Kampf zwischen dem zweifachen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury und dem ehemaligen vereinigten Weltmeister Anthony Joshua soll am Freitag, 11. Dezember 2026, im Principality Stadium in Cardiff stattfinden.

Das seit einem Jahrzehnt erwartete Großereignis wird von Turki Alalshikhs The Ring und UFC-CEO Dana White gemeinsam veranstaltet und weltweit für Millionen Menschen live auf Netflix gestreamt. Mehr als 80.000 Zuschauer werden das Stadion mit seinem ausfahrbaren Dach füllen. Als der Ticketverkauf begann, reihten sich mehr als eine halbe Million Fans in Online-Warteschlangen ein.

Prognosen zufolge wird der Kampf mit geschätzten 26 Millionen Pfund (34 Millionen Dollar) Gesamteinnahmen aus dem Ticketverkauf sämtliche britischen Kassenrekorde im Boxen brechen. Die Kontingente im Erstverkauf waren innerhalb einer Stunde ausverkauft.