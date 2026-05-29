TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in der Türkei: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in der Türkei live im TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele der Türkei aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem türkischen Server und streamen Sie die Spiele live. Der frei empfangbare nationale Sender TRT zeigt alle Partien der Türkei – entweder auf TRT 1 oder über die Streaming-Plattform Tabii.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in der Türkei?

In der Türkei hält die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Turkish Radio and Television Corporation (TRT) die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

TRT 1 & TRT Spor: Der öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter TRT zeigt auf seinen frei empfangbaren Hauptkanälen alle Spiele live. Sie sehen alle wichtigen Begegnungen des Turniers, darunter die Partien der "Crescent-Stars" und das WM-Finale, kostenlos und ohne Abo über Satellit oder digitales Antennenfernsehen.

📱 Digitale und kostenlose Streaming-Optionen

Tabii & TRT İzle: Das gesamte Turnier streamen Zuschauer kostenlos im Land. Fans sehen alle 104 Partien live, holen sich Highlights on demand und verfolgen Studioanalysen auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs über die Plattform Tabii sowie über die TRT İzle-App.



