TV-Programm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Argentinien: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: So sehen Sie die Übertragungen aus Argentinien

Um die Übertragungen aus dem Ausland zu sehen, verbinde dich über ein VPN mit einem argentinischen Server und streame die WM-Spiele kostenlos auf Telefe Argentina.





Fernsehrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Argentinien

In Argentinien teilen sich frei empfangbare Sender, Pay-TV-Kanäle und Streaming-Plattformen die Übertragungsrechte. Diese Aufteilung garantiert Fans Zugang zum Turnier über verschiedene Kanäle.

Hier finden Sie eine Übersicht, wo Sie die Weltmeisterschaft 2026 in Argentinien sehen können:

Sender Typ TV Pública Free-to-Air Telefe Free-to-Air TyC Sports Pay-TV DSports (DirecTV) Pay-TV

Streaming & digitale Optionen

Paramount+ / Flow: Dank einer neuen Partnerschaft zeigt Paramount+ die umfassende Berichterstattung von DSports über alle 104 Spiele auch für Abonnenten großer Kabelanbieter wie Flow.

Disney+ Premium: Disney+ Premium hält die regionalen Streaming-Rechte für Südamerika und zeigt per Simulcast viele Spiele, einschließlich der Partien mit der argentinischen Nationalmannschaft.

Radio Nacional: Wer Audio bevorzugt, erhält über den öffentlich-rechtlichen Sender eine landesweite Live-Berichterstattung aller Spiele der Albiceleste.

Egal, ob Sie die kostenlosen nationalen Übertragungen von La Albiceleste auf TV Pública suchen oder jedes einzelne Spiel des Turniers über DSports verfolgen möchten – Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, das Geschehen mitzuverfolgen.