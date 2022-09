TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Wo wird die Champions League live übertragen?

Der BVB empfängt am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den FC Kopenhagen. Wo wird das Spiel in TV und LIVE-STREAM übertragen?

Für die deutschen Vertreter rund um Vizemeister Borussia Dortmund steht der 1. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League an. Den Auftakt bestreitet der BVB gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen, Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 6. September 2022, um 18.45 Uhr im Signal-Iduna-Park. Aber wo wird die Partie live im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL klärt nachfolgend auf.

Der Start in die Bundesliga verlief für Borussia Dortmund erfolgreich, nach fünf Spieltagen steht der BVB auf dem zweiten Tabellenplatz. Lediglich bei der 2:3-Pleite gegen Werder Bremen hatte man das Nachsehen, die restlichen Begegnungen wurden allesamt gewonnen. Nun soll auch in der Champions League der Auftakt gelingen, Gegner am Dienstag ist der dänische Meister FC Kopenhagen. Zudem warten in Gruppe G Duelle gegen Manchester City um Erling Haaland und den FC Sevilla auf die Mannschaft von Trainer Edin Terzic.

"Manchester City ist in der Champions League natürlich ein Brett. Wir freuen uns genauso drauf wie auf das Wiedersehen mit Erling Haaland. In Sevilla haben wir 2021 gewonnen und ein richtig gutes Spiel gemacht. Kopenhagen ist dänischer Meister und die Stadt ist natürlich auch für unsere Fans eine echt coole Reise-Location", kommentierte Kapitän Marco Reus die Auslosung der Königsklasse.

Der BVB trifft am 1. Spieltag der Champions League auf den FC Kopenhagen. Wo wird das Match live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Die Übersicht zur CL-Partie

Paarung: BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Kopenhagen

Wettbewerb: Champions-League-Gruppenphase, 1. Spieltag

Datum: 6. September 2022, 18.45 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Zeigt DAZN, Sky oder Amazon Prime die Champions League?

Die Rechte an den Champions-League-Übertragungen teilen zwei Anbieter unter sich auf: DAZN und Amazon Prime. Sky zeigt hingegen keine Spiele der Königsklasse, auch im Free-TV wird lediglich das Finale zu sehen sein.

Insgesamt entfallen 121 der 137 Spiele auf den Streamingdienst DAZN, die restlichen Begegnungen werden exklusiv bei Amazon Prime zu sehen sein. Pro Spieltag wird eines der Duelle, das am Dienstag ausgetragen wird, vom Streamingdienst des Versandriesen übertragen.

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Läuft das Spiel bei DAZN oder Amazon Prime?

So viel zur allgemeinen Verteilung der CL-Übertragungen, nun wird es konkret. Wollt Ihr BVB vs. Kopenhagen live verfolgen, braucht Ihr ein Abonnement bei Amazon Prime.

Dieses erhaltet Ihr für 8,99 Euro im Monatsabo bzw. 89,90 Euro im Jahresabo. Neukunden haben zudem die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang kostenfrei zu testen.



TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Die Gruppenspiele des BVB in der Übersicht

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Konferenz und Einzelspiele live auf DAZN

Wer den BVB sowie alle weiteren deutschen Vertreter im TV und LIVE-STREAM verfolgen möchte, kommt um ein Abonnement bei DAZN nicht herum. Der Streamingdienst zeigt, mit Ausnahme der Dienstagsspiele von Amazon Prime, alle Partien live als Einzelspiel sowie in der Konferenz.

Ein Abonnement erhaltet Ihr für 29,99 Euro (Monatsabo) oder für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat (Jahresabo). Im Anschluss könnt Ihr bequem via App und Webbrowser einschalten und die Königsklasse genießen.

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Champions League auf DAZN - Infos zum Anbieter

TV und LIVE-STREAM für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Highlights und LIVE-TICKER

Highlights werden kurz nach Abpfiff von Amazon Prime bereitgestellt. Auch im ZDF-Sportstudio am Mittwochabend ab 23.00 Uhr wird eine Zusammenfassung der Partie gezeigt.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen informiert werden, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL ab. Dort halten wir Euch wie gewohnt auf den Laufenden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Kopenhagen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn geben beide Teams ihre Aufstellungen bekannt. Dann findet ihr sie hier.