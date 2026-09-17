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SV Werder Bremen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Filip Knopp
Übersetzt von

TV-Guide und Übertragung von Werder Bremen: Wo läuft welches Spiel des SVW live im TV und Livestream?

Werder Bremen

Werder Bremen tritt 2026/27 in der Bundesliga und im DFB-Pokal an. Doch bei welchen Sendern sind die Spiele der Hanseaten live im TV und Livestream zu sehen? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Europäische Nächte sucht man bei Werder Bremen inzwischen seit einigen Jahren vergeblich. Auch 2026/27 tritt der SVW ausschließlich in der Bundesliga und im DFB-Pokal an. Wer sämtliche Pflichtspiele der Hanseaten live verfolgen möchte, kommt dabei trotzdem nicht mit einem einzigen Abonnement aus. 

GOAL sagt, wo die Spiele von Werder Bremen in dieser Saison live im TV und Livestream übertragen werden.

TV-Guide und Übertragung von Werder Bremen: Wo läuft welches Spiel des SVW live im TV und Livestream?

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TV-Guide und Übertragung von Werder Bremen: Wo läuft welches Spiel des SVW in der Bundesliga und im DFB-Pokal?

Auch in der Saison 2026/27 teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. An der grundsätzlichen Verteilung, die bereits mit der aktuellen Rechteperiode eingeführt wurde, hat sich dabei nichts geändert.

Die Aufteilung ist klar geregelt: Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag. DAZN ist hingegen für die Samstagskonferenz sowie die Einzelpartien am Sonntag zuständig.

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Wo die Bundesliga-Spiele von Werder Bremen live zu sehen sind, richtet sich in erster Linie nach dem jeweiligen Spieltag und der Anstoßzeit. Läuft der SVW freitags oder samstags, ist Sky zuständig. Bei einer Partie am Sonntag übernimmt dagegen DAZN die Übertragung.

Sky und DAZN teilen sich somit die regulären Bundesliga-Live-Rechte und begleiten die Liga vom ersten bis zum 34. Spieltag. Darüber hinaus gibt es einige Ausnahmen im Free-TV: Am 1., 16. und 17. Spieltag wird jeweils eine Partie bei Sat.1 gezeigt. Auch die beiden Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sind dort live zu sehen. Parallel stehen diese Begegnungen kostenlos im Livestream auf ran.de und Joyn zur Verfügung.

Mit RTL ist inzwischen ein weiterer Free-TV-Sender hinzugekommen. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL im Juni 2026. Dadurch können einzelne Bundesliga-Spiele, die regulär bei Sky laufen, zusätzlich bei RTL im Free-TV gezeigt werden. Insgesamt sind dafür bis zu elf Partien vorgesehen.

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Fällt die Partie von Werder Bremen in den Zuständigkeitsbereich von Sky, kann das Spiel auch online verfolgt werden. Dafür stehen mit WOW und Sky Go gleich zwei Livestream-Angebote des Pay-TV-Senders zur Verfügung. Bei einer Übertragung durch DAZN lässt sich die Begegnung entsprechend über den Streamingdienst verfolgen.

Im DFB-Pokal führt ebenfalls kein Weg an Sky vorbei. Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien des Wettbewerbs live. Zusätzlich wandern ausgewählte Spiele ins Free-TV: ARD und ZDF zeigen einzelne Begegnungen live.

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Werder Bremen, alle Informationen zur Übertragung auf einen Blick: Wer zeigt / überträgt die Spiele des SVW live im TV und Livestream? - Der Verein im Steckbrief

MerkmalDetails
Vollständiger NameSportverein Werder Bremen von 1899 e. V.
Gründungsdatum4. Februar 1899
VereinsfarbenGrün und Weiß
Vereinslied"Lebenslang grün-weiß"
HeimspielstätteWeserstadion
StandortBremen, Deutschland
Bekannter SpitznameDie Werderaner, Die Grün-Weißen
Größte Erfolge4× Deutscher Meister, 6× DFB-Pokalsieger, 1× Europapokal der Pokalsieger
Besonderes MerkmalDas "W" auf der Brust und die geografische Lage direkt an der Weser
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