Der Hamburger SV hat in dieser Saison ein umfangreiches Pflichtspielprogramm in der Bundesliga und im DFB-Pokal vor der Brust. Wer alle Begegnungen der Rothosen live verfolgen möchte, kommt allerdings nicht mit nur einem Anbieter aus, denn die Übertragungsrechte sind auf mehrere Sender und Streamingdienste verteilt.

Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele des HSV live im TV und Livestream sehen könnt.

TV-Guide und Übertragung von HSV: Wo läuft welches Spiel vom Hamburger SV live im TV und Livestream?

HSV in der Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream

Auch in der Saison 2026/27 werden die Bundesliga-Übertragungen auf mehrere Anbieter verteilt. Sky zeigt exklusiv alle Freitagsspiele sowie sämtliche Einzelpartien am Samstag. Wer die Begegnungen im Livestream verfolgen möchte, kann dies über SkyGo oder den Streamingdienst WOW tun.

DAZN überträgt weiterhin die Samstagskonferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen sowie sämtliche Sonntagspartien live. Abrufbar sind die Übertragungen sowohl über die DAZN-App als auch im Webbrowser.

Auch im frei empfangbaren Fernsehen gibt es ausgewählte Bundesligaspiele zu sehen. Sat.1 zeigt traditionell die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde. Darüber hinaus überträgt RTL bis zu zehn Bundesliga-Partien pro Saison live im Free-TV.

TV-Guide und Übertragung von HSV: Wo läuft welches Spiel vom Hamburger SV live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief





Gründung 29. September 1887 Meistertitel 6 Pokalsiege 3 Europa-League-Titel 1 Champions-League-Titel 1 Rekordspieler Manfred Kaltz (741 Spiele)



