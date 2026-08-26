Auch in der Saison 2026/27 stehen für Borussia Mönchengladbach zahlreiche Begegnungen in Bundesliga und DFB-Pokal auf dem Programm. Da die Übertragungsrechte auf mehrere Anbieter verteilt sind, benötigen Fans verschiedene Optionen, um alle Spiele der Fohlen live zu verfolgen.

GOAL verrät, wo Ihr die Gladbacher Partien im TV und Stream sehen könnt.

TV-Guide und Übertragung von Borussia Mönchengladbach: Wo läuft welches Spiel der Fohlen live im TV und Livestream?

Auch in der Spielzeit 2026/27 wird die Bundesliga von Sky und DAZN übertragen. Sky sichert sich dabei die exklusiven Rechte an allen Freitagspartien sowie den Einzelspielen am Samstag. Wer die Begegnungen im Livestream schauen möchte, kann dies über SkyGo oder WOW tun.

DAZN bleibt auch in der Saison 2026/27 ein zentraler Anbieter für Bundesliga-Livefußball. Der Streamingdienst überträgt die Samstagskonferenz sowie sämtliche Sonntagspartien live. Abrufen lassen sich die Spiele sowohl über die DAZN-App als auch online im Livestream.

Auch in der Saison 2026/27 sind ausgewählte Bundesliga-Partien kostenlos im Free-TV zu sehen. Sat.1 zeigt unter anderem die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde, während RTL pro Saison bis zu zehn Begegnungen live und frei empfangbar überträgt.

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