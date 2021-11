Türkei vs. Gibraltar live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppe G der europäischen WM-Qualifikation gehen am Samstag die Matches des neunten und vorletzten Spieltags über die Bühne. Darunter fällt auch die Partie Türkei gegen Gibraltar, die um 18 Uhr in Istanbul stattfindet. Im Zuge dessen tritt der Drittplatzierte der Sechsergruppe zuhause gegen das Schlusslicht an.

Während die türkische Nationalmannschaft in den bisherigen acht Gruppenspielen 15 Zähler mitnahm, steht der Außenseiter aus Gibraltar nach wie vor punktlos da. Das erste Aufeinandertreffen überhaupt zwischen den beiden Nationen am 4. September endete mit einem 3:0-Erfolg für die Türken.

Nachdem jedoch dieser Sieg zwischen ein 2:2-Heimunentschieden gegen Montenegro und ein 1:6-Auswärtsdebakel gegen Holland fiel, musste Senol Günes den Hut nehmen. Stefan Kuntz folgte ihm nach und holte beim Debüt zuhause ein 1:1 gegen das zweitplatzierte Norwegen. Drei Tage danach folgte ein 2:1 in Lettland. Damit kann sich die Türkei nicht aus eigener Kraft direkt für die Endrunde und die Play-Offs qualifizieren. Sie weist jedoch vier beziehungsweise zwei Punkte Rückstand auf die Oranje (Platz eins) und die Skandinavier (Platz zwei) auf.

Das vom Uruguayer Julio Cesar Ribas betreute gibraltarische Nationalteam verlor alle bisherigen Auftritte in der WM-Qualifikation. Dem Fußballzwerg gelangen jedoch immerhin zwei Treffer. Hierbei folgte einem 1:3 in Lettland ein 1:5 in Norwegen. Im Oktober erlebte Gibraltar zuhause ein 0:3 gegen Montenegro sowie ein 0:6 in Holland.

Heute findet das WM-Qualifikationsspiel Türkei – Gibraltar statt. GOAL bietet Euch die Infos zu der Live-Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Türkei vs. Gibraltar heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Türkei vs. Gibraltar Datum: Samstag, 13. November 2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr Ort: Başakşehir Fatih Terim Stadı (Istanbul)

Türkei gegen Gibraltar heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

RTL ist Inhaber der Senderechte für die Spiele der deutschen Nationalelf im Zuge dieser WM-Qualifikation. Somit seid Ihr sicher, dass es an jedem Spieltag eine Begegnung im Free-TV gibt. Wie steht es aber rund um die Übertragungsrechte für das Schlüsselspiel der Türkei gegen Gibraltar?

Türkei vs. Gibraltar heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wir können uns vorstellen, dass Ihr auf eine Übertragung des WM-Qualifikationsspiels Türkei vs. Gibraltar hinfiebert. Doch GOAL hat diesbezüglich schlechte Neuigkeiten für Euch. Und zwar deshalb, weil im normalen TV ausschließlich die Partien des deutschen Teams zu sehen sind. DAZN-Kunden haben allerdings die Möglichkeit, die Partie zwischen den Teams aus der Türkei und Gibraltar live mitzuverfolgen.

Türkei vs. Gibraltar heute live im TV bei DAZN: So seht ihr die WM-Qualifikation

Anders ausgedrückt: Ihr benötigt vor dem WM-Qualifikationsspiel in Istanbul ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr den Vertrag rasch online abschließen, wobei für Euch ein Monats- und ein Jahresabo zur Auswahl stehen. Ihr findet diesbezüglich hier alle Einzelheiten.

Auch abseits der WM-Qualifikation ist DAZN eine gute Adresse für Fußballbegeisterte. Ihr seid etwa goldrichtig, wenn Ihr Euch zahlreiche Matches der Champions League live ansehen möchtet. Ein weiteres Plus sind die Bundesliga-Spiele, die freitags und sonntags auf dem Programm stehen. Hinzu kommen für Liebhaber des internationalen Fußballs Partien der obersten Ligen in Spanien, Frankreich sowie Italien. Zudem komplettieren die NBA, die NFL und Darts-Wettbewerbe das Angebot.

Eigentümer eines Smart-Fernsehers benötigen selbstverständlich ebenfalls ein Abonnement und darüber hinaus lediglich die kostenlose App. So könnt Ihr problemlos die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der Türkei gegen Gibraltar sehen. Eine zusätzliche Lösung bietet der Anschluss des TV-Geräts an einen Laptop per HDMI-Kabel. Im Folgenden könnt Ihr Euch die Infos zur Ausstrahlung des Matches der türkischen Nationalmannschaft auf DAZN holen:

Partie: Türkei vs. Gibraltar

Türkei vs. Gibraltar Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Spielbeginn: 18 Uhr

Türkei gegen Gibraltar heute live: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM sehen

Außerdem habt Ihr selbstverständlich die Möglichkeit, die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der Türkei gegen Gibraltar im LIVE-STREAM mitzuverfolgen. Überdies eignen sich Smartphones und dank ihres Bildschirms in erster Linie Tablets.

Zudem stehen weitere WM-Qualifikationsspiele auf dem Programm. Es handelt sich hierbei unter anderem um die Parallelspiele Norwegen – Lettland und Montenegro – Holland. Außerdem könnt Ihr Euch natürlich für Armenien – Deutschland oder etwa für Frankreich – Kasachstan, Belgien – Estland oder Wales – Belarus entscheiden.

Türkei gegen Gibraltar heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN

Türkei vs. Gibraltar heute live: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß verkündet.