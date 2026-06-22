Tunesien vs. Niederlande: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Kansas City Stadium

Das Spiel Tunesien gegen die Niederlande beginnt am 25. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST und 23:00 Uhr GMT.

Hintergrund und weitere Einblicke

Die Niederländer um Trainer Ronald Koeman bauen nach dem 5:1 gegen Schweden – zuvor spielten sie 2:2 gegen Japan – auf ihr Selbstvertrauen. Ihre rechte Seite mit dem Inter-Außenverteidiger Denzel Dumfries und Cody Gakpo sorgte für ständige Gefahr.

Tunesiens "Adler von Karthago" sind nach zwei Niederlagen gegen Schweden (5:1) und Japan (4:0) bereits ausgeschieden. Nach der Pleite gegen Schweden entließ der Verband Trainer Sabri Lamouchi und holte den erfahrenen Landsmann Hervé Renard.

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Tunesiens Schlüsselspieler und Trainer

Mittelfeldspieler und Kapitän Ellyes Skhiri, Spielmacher Hannibal Mejbri sowie Flügelspieler Elias Achouri bilden das Rückgrat der Mannschaft. Da die gewohnte defensive Ordnung in den ersten beiden Spielen fehlte, dürfte Renard die Elf so aufstellen, dass sie die Niederlande beim Abschied vom Turnier laufen lässt.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer der Niederlande

Kapitän Virgil van Dijk bleibt die defensive Stütze. Der 34-Jährige führt den jungen Kader mit seiner Erfahrung an.

Auf der rechten Abwehrseite glänzt Denzel Dumfries von Inter Mailand: Beim 5:1 gegen Schweden bereitete er zwei Treffer vor.

Im Mittelfeld lenkt das "Metronom" des FC Barcelona, Frenkie de Jong, das Spiel. Der 63-jährige Trainer Ronald Koeman will die bisherige WM-Enttäuschung zum ersten Titel führen.

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Voraussichtliche Aufstellung Tunesiens

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Shkiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.

Voraussichtliche Aufstellung der Niederlande

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

26-köpfiger Kader Tunesiens

Torhüter: Sabri Ben Hessen (Étoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Verteidiger: Ali Abdi (Nizza), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette Genf), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Bern).

Mittelfeldspieler: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Stürmer: Elias Achouri (FC Kopenhagen), Khalil Ayari (Paris St. Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Machatschkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

26-köpfiger Kader der Niederlande

Torhüter: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Verteidiger: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mittelfeld: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Stürmer: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Team-News & Kader

Nach der Entlassung von Sabri Lamouchi wegen der Auftaktniederlage gegen Schweden führt derzeit ein Interimstrainer die tunesische Mannschaft. Verletzungen oder Sperren sind für keinen Spieler bestätigt, eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht veröffentlicht. Aktuelle Informationen will der Club kurz vor Anpfiff bekanntgeben.

Ronald Koeman trainiert die Niederlande. In den aktuellen Daten stehen keine bestätigten Verletzungen oder Sperren, und er hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt. Weitere Infos zum Kader folgen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tunesien reist mit nur einem Sieg, einem Remis und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt verlor die Mannschaft 1:5 gegen Schweden am 15. Juni in der Weltmeisterschaft – ein Ergebnis, das zum Rauswurf des Cheftrainers führte. Zuvor unterlag die Mannschaft am 6. Juni im Freundschaftsspiel 0:5 gegen Belgien und am 1. Juni 0:1 gegen Österreich. Ein 0:0 gegen Kanada sowie ein 1:0-Sieg gegen Haiti stehen als einzige positive Resultate zu Buche. In diesen fünf Partien erzielte Tunesien zwei Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Die Niederlande holten in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielten sie am 14. Juni beim WM-Auftakt 2:2 gegen Japan; sie führten zweimal, kassierten aber in der Schlussphase per Kopfball den Ausgleich. Zuvor besiegten sie am 8. Juni im Freundschaftsspiel Usbekistan 2:1, am 3. Juni verloren sie 1:0 gegen Algerien. Ein Remis gegen Ecuador und ein 2:1-Sieg gegen Norwegen vervollständigen die Serie. Die Niederländer erzielten in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierten fünf Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

TUN Letztes Spiel NED 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Tunesien 1 - 1 Niederlande 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften endete 1:1 – ein Freundschaftsspiel am 11. Februar 2009, bei dem Tunesien als Heimmannschaft galt. Da nur ein Spiel in der Datenbasis vorliegt, lässt sich aus der direkten Bilanz kein Muster ableiten.

Tabelle

In Gruppe F der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liegt Tunesien aktuell auf Platz vier, die Niederlande auf Platz drei.