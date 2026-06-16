Tunesien vs. Japan: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Monterrey Stadium

Das Spiel Tunesien gegen Japan beginnt am 20. Juni 2026 um 23:00 Uhr EST und am 21. Juni 2026 um 04:00 Uhr GMT.

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Tunisia gegen Japan: Hintergrund

Das Duell im Nordosten Mexikos ist wichtig, denn beide Teams wollen aus der engen Gruppe F heraus. Nach dem vorsichtigen Auftakt ist im Estadio BBVA in Monterrey kaum Platz für Fehler. Beide Mannschaften reisen nach Nuevo León und wissen, dass Psyche und schnelle Regeneration nach den intensiven ersten Spielen über ihre K.o.-Runde-Chancen entscheiden.

Der tunesische Cheftrainer stellt schnell eine Mannschaft auf, die auf defensive Stabilität und klare Struktur setzt. Er verlässt sich auf einen erfahrenen, disziplinierten Kern, um das Spiel neu auszurichten, die zentralen Übergangsbereiche zu schließen und den Ballbesitzrhythmus des Gegners zu stören. Auf der anderen Seite steht die kreative, dynamische Auswahl Japans unter Hajime Moriyasu. Die Samurai Blue zeigten ihre technische Stärke und taktische Flexibilität bereits auf der Weltbühne. Sie setzen auf flüssiges, schnelles Passspiel und ein Pressing, das im letzten Drittel höchste Präzision verlangt.

Im hochmodernen Monterrey-Stadion in Guadalupe entsteht damit ein taktisches Duell. Beide Teams dürfen sich keinen Abwehrfehler im zentralen Mittelfeld leisten; klare Kommunikation und schnelle vertikale Konter entscheiden. Tunesien will die Partie als Bühne für eigene Ordnung nutzen und setzt auf Standardsituationen. Japan drängt mit schnellem Flügelspiel und sucht Lücken in der nordafrikanischen Abwehr. Mit jedem Spiel wird klarer, wie wichtig das Weiterkommen aus Gruppe F ist – diese Erkenntnis lenkt die Taktik vom ersten Pfiff an.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag geschlagen?

Schweden 5:1 Tunesien

Im ersten Spiel verlor Tunesien im Monterrey-Stadion 1:5 gegen eine präzise schwedische Mannschaft. Die Nordafrikaner behaupteten sich zu Beginn defensiv nicht, weil die schnellen, körperlichen Läufe der schwedischen Sturmreihe ihren tiefen Block immer wieder umspielten. Zwar zeigte Tunesien in der zweiten Halbzeit kurzzeitig taktischen Kampfgeist, doch ihre strukturelle Disziplin löste sich unter dem Druck auf. Sie gehen als Tabellenletzter der Gruppe F in den zweiten Spieltag und müssen ihre Defensivschwächen beheben, um ihre Qualifikationshoffnungen am Leben zu erhalten.

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Niederlande 2:2 Japan

Die Mannschaft von Hajime Moriyasu zeigte taktische Flexibilität und Widerstandskraft und erkämpfte sich in Dallas ein dramatisches 2:2 gegen die starke niederländische Nationalmannschaft. Die Samurai Blue hielten in einer schnellen Partie mit den Niederländern Schritt und nutzten ihre technische Stärke sowie schnelle Umschaltaktionen, um die europäische Spitzenmannschaft unter Druck zu setzen. Am Ende stand Japan unter starkem Druck, doch seine Konterformation und die mentale Frische sicherten den Punkt – ein psychologischer Vorteil vor dem Duell in Monterrey.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Tunisien (Interimstrainer): Krisenmanagement & Wiederaufbau der defensiven Achse

Nach der 1:5-Auftaktniederlage gegen Schweden entließ der tunesische Verband Cheftrainer Sabri Lamouchi und setzte damit ein starkes Zeichen. Das Interimstrainerteam muss jetzt schnell für Stabilität sorgen und die Moral heben, um Tunesiens Turnierchancen zu wahren.

Gegen das technisch starke und schnell kombinierende japanische Mittelfeld, das gegen die Niederlande überzeugt hatte, wäre eine Wiederholung der individuellen Fehler und der passiven Deckung aus dem ersten Spiel fatal. Der Interimstrainer muss sein Team sofort in einen tiefen Abwehrblock zurückziehen, um die gebrochene Defensive zu stabilisieren. Die Mittelfeldanker Ellyes Skhiri und Hannibal Mejbri dürfen keine Lücken zwischen den Linien lassen; sie müssen mit strenger Disziplin Räume schließen, die Innenverteidiger absichern und spät nachrückende Mittelfeldspieler decken. Gewinnen die Nordafrikaner den Ball, müssen sie sofort vertikal umschalten. Ein langsamer Aufbau lädt Japans Gegenpressing ein. Deshalb sollten sieden Ball schnell nach vorne schlagen, um den Druck von der Abwehr zu nehmen.

Japan (Hajime Moriyasu): Präzision im letzten Drittel & anhaltende Breite

Hajime Moriyasu muss das flüssige, ballbesitzorientierte Umschaltsystem, das in Dallas zu einem 2:2 gegen die Niederlande führte, nicht umbauen, aber er braucht im letzten Drittel mehr Präzision, um den angeschlagenen Gegner zu knacken. Zwar spielte Japan gegen die Niederländer auf Augenhöhe, doch bei einem tiefen Block darf das Team nicht nur zentral agieren.

Gegen Tunesiens nach dem ersten Spieltag verstärkte Defensivmauer werden die zentralen Räume überfüllt sein. Moriyasus wichtigste Anpassung dürfte daher auf Überzahlsituationen auf den Außenbahnen zielen. Statt die Mittelfeldspieler in langsame, kreisförmige Passfolgen im Mitteldrittel zu verwickeln, müssen die Samurai Blue den Ball vertikal schneller bewegen. Das Tempo der Flügelspieler Takefusa Kubo und Kaoru Mitoma soll die tunesische Abwehr auseinanderziehen und so hochwertige Rückpässe ermöglichen, um die zentralen Fallen zu umgehen.

Was sind die neuesten Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

Mannschaftsnachrichten Tunesien

Um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, muss das Trainerteam schnell den mentalen Schalter umlegen und sich dabei auf seine taktischen Anker verlassen.

Kapitän Ellyes Skhiri übernimmt erneut die große Aufgabe, das Mittelfeld zu organisieren. Seine defensive Last ist hoch, denn er will die wacklige Abwehr stabilisieren. Der Fokus liegt auf Mittelfeld und letztem Drittel, wo das Team wohl umstellt, um mehr Defensivkraft und Tempo im Umschalten zu bekommen. Die Mittelfeldspieler Anis Ben Slimane und Hannibal Mejbri drängen auf eine kompaktere taktische Formation, während kreative Flügelspieler wie Elias Achouri und der jungeIsmaël Gharbi um Stammplätze konkurrieren, um mit schärferen Kontern den Druck auf die Abwehr zu verringern.

Team-News Japan

Hajime Moriyasu steht vor einem Luxusproblem, während er sein Team auf das nächste Spiel vorbereitet. Die Samurai Blue nahmen nach dem 2:2 gegen die Niederlande viel Schwung mit. Moriyasu strich verletzte Spieler wie Kaoru Mitoma aus dem Kader und konzentriert sich nun auf die verbleibenden Optionen.

Mittelfeldmotor Ao Tanaka übernimmt große Verantwortung in der Stabilisierung des Mittelfelds und bildet wahrscheinlich zusammen mit Kaishu Sano ein energisches, pressresistentes Doppelpivot. Im Angriff zeigt Japan echte Flexibilität: Daichi Kamada bleibt nach seinem 88. Minuten-Ausgleich gegen die Niederlande der kreative Kern, während Flügelspieler wie Takefusa Kubo und Ritsu Doan das Spiel breit machen. Im Sturm will Moriyasu rotieren und so die nordafrikanische Abwehr zermürben; Ayase Ueda und Daizen Maeda sollen von Beginn an mit Pressing und Tempo Druck machen.

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Tunisien vs. Japan: Die wichtigsten Duelle

Omar Rekik gegen Ayase Ueda

Trotz der 1:5-Niederlage gegen Schweden zeigte Innenverteidiger Omar Rekik einen starken Auftritt, als er nach einer Flanke von Hannibal Mejbri per Kopf traf. Um den "Adlern von Karthago" im Monterrey-Stadion eine Chance zu geben, muss Rekik diesen Offensivschwung hinter sich lassen und sich ganz darauf konzentrieren, die brüchige Abwehrreihe zu stabilisieren. Dabei braucht er ein sicheres Raumgefühl, um die teuren Kommunikationspannen zu vermeiden, die das Auftaktspiel prägten.

Auf die Probe stellt ihn der Feyenoord-Stürmer Ayase Ueda, der Dreh- und Angelpunkt des japanischen Angriffs. Japan zeigte Moral, als es zweimal zurücklag und gegen die Niederlande noch 2:2 spielte; Ueda will nach einer unauffälligen Partie in Dallas diesmal im offenen Duell überzeugen. Ueda zieht starke Verteidiger fest und schafft so Raum für nachrückende Mitspieler. Rekik muss im Zentrum konzentriert bleiben und klar stehen, damit der Stürmer sich nicht drehen und späte Flügelstürmer bedienen kann.

Hannibal Mejbri gegen Ao Tanaka

Hannibal Mejbri, der emotionale Impulsgeber und kreative Dreh- und Angelpunkt im tunesischen Mittelfeld, lieferte gegen Schweden mit seiner raffinierten, präzisen Vorlage kurz vor der Pause den entscheidenden Impuls. Gegen Japan wird sich sein taktischer Arbeitsaufwand erheblich vervielfachen. Hannibal muss seine Offensivinstinkte mit intensiver defensiver Nachlaufarbeit verbinden, tief ins defensive Mittelfeld zurückfallen, um die Räume im zentralen Umschaltbereich zu verengen, und Japans flüssiges Mittelfeld daran hindern, temporeiche Kurzpasskombinationen zu spielen.

Das Tempo will Ao Tanaka bestimmen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des erfahrenen Kapitäns Wataru Endo trägt Tanaka große Verantwortung im japanischen Mittelfeld. Zusammen mit Kaishu Sano sorgte Tanaka dafür, dass die Samurai Blue im Umschalten den Niederländern auf Augenhöhe begegneten. Gelingt ihm das, reißt er mit seinen präzisen Pässen die tunesische Abwehr auseinander und setzt die schnellen Flügelstürmer Takefusa Kubo und Ritsu Doan frei.

Wie steht es also um die Konstellationen in Gruppe F?

Nach dem ersten Spieltag hat sich in Gruppe F eine polarisierte Dynamik herausgebildet, was den zweiten Spieltag für beide Mannschaften zu einem absoluten Druckkocher macht. Tunesien geht nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden mit null Punkten und einer Tordifferenz von -4 als Tabellenletzter in die Partie in Monterrey. Japan steht dank des 2:2 gegen die Niederlande mit einem Punkt und einer Tordifferenz von 0 in einer deutlich stabileren Position.

Da Schweden und die Niederlande am anderen Ende der Tabelle aufeinandertreffen, ist dieses direkte Duell der entscheidende Wendepunkt für die rechnerischen Aussichten beider Nationen vor den letzten Gruppenspielen.

Gewinnt Japan

Ein Erfolg katapultiert die Mannschaft von Hajime Moriyasu auf vier Punkte und bringt sie an den Rand der Qualifikation für die Runde der letzten 32. Je nach Ergebnis des Parallelspiels zwischen Schweden und den Niederlanden könnte Japan sogar den ersten Platz in Gruppe F erreichen. Ein Remis gegen Schweden im letzten Gruppenspiel würde den Samurai Blue dann reichen, um das Achtelfinale zu erreichen. Tunesien bliebe bei null Punkten und stünde nach einer Niederlage gegen Japan vor dem Aus.

Gewinnt Tunesien

Gewinnen die Spieler von Sabri Lamouchi, leben ihre Turnierhoffnungen wieder auf und die Gruppe ist offen. Mit drei Punkten kehrt Tunesien ins Rennen um die Qualifikation zurück und geht mit einem psychologischen Vorteil in das entscheidende Duell mit den Niederlanden am letzten Spieltag. Japan stünde dann bei nur einem Punkt, fiele hinter Tunesien zurück und müsste im letzten Spiel gegen den Gruppengiganten Schweden unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

Das Unentschieden-Szenario

Ein weiteres Remis brächte Japan zwei Punkte, Tunesien käme auf einen Zähler und hätte damit eine erste Chance auf das Weiterkommen. So würde die gesamte Gruppe erst am letzten Spieltag entschieden. Ein Remis hält beide Teams rechnerisch im Rennen, doch der Spielraum schrumpft. In diesem Szenario geht Japan in das Duell mit Schweden und braucht wahrscheinlich einen Sieg, um einen der beiden direkten Qualifikationsplätze zu erreichen. Tunesien steht gegen die Niederlande vor einer ebenso großen Aufgabe; nur mit einem klaren Vorsprung in der Tordifferenz vermeidet das Team den Gang in komplizierte Tiebreaker um Rang drei.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Sabri Lamouchi trainiert Tunesien; Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht genannt. Weitere Updates folgen kurz vor Anpfiff.

Japan geht unter der Leitung von Hajime Moriyasu in die Partie; die verfügbaren Daten nennen keine bestätigten Verletzungen oder Sperren. Eine voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht bestätigt. Weitere Updates zum Kader folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tunesien zeigt sich in schwacher Form: In den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg, ein Remis und kassierte drei Niederlagen. Zuletzt verlor sie beim WM-Auftakt am 15. Juni 1:5 gegen Schweden. Zuvor verloren sie am 6. Juni im Testspiel 0:5 gegen Belgien und am 1. Juni 0:1 gegen Österreich. Ein 0:0 gegen Kanada und ein 1:0-Sieg gegen Haiti sind die einzigen positiven Ergebnisse dieser Serie. In diesen fünf Spielen erzielte Tunesien zwei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Japan weist in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden auf. Zuletzt spielten die Blau-Weißen am 14. Juni beim WM-Auftakt 2:2 gegen die Niederlande. Zuvor besiegten sie Island am 31. Mai 1:0, gewannen im März im Wembley-Stadion 1:0 gegen England und setzten sich im selben Länderspielfenster 1:0 gegen Schottland durch. Ein 3:0 gegen Bolivien im November 2025 komplettiert die Serie. In diesen fünf Spielen erzielte Japan sieben Tore und kassierte zwei Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams fand am 17. Oktober 2023 statt. Japan gewann das Heim-Freundschaftsspiel 2:0. In den vier bisherigen Begegnungen hat Japan die klare Oberhand: Japan gewann dreimal, Tunesien einmal. Dieser einzige Sieg Tunesiens gelang in einem Freundschaftsspiel am 14. Juni 2022, als sie Japan auf japanischem Boden mit 3:0 besiegten. Das früheste Aufeinandertreffen in der Statistik geht auf die Weltmeisterschaft 2002 am 14. Juni zurück, als Tunesien Japan empfing und mit 0:2 verlor.

Tabelle



