Türkgücü München vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute

Das Münchner Stadtderby steht an: Türkgücü empfängt Bayern II. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 20. Spieltag der trifft Türkgücü München auf den II. Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 22. Januar, um 19 Uhr im Grünwalder Stadion in München.

Bereits zum zweiten Mal treten Türkgücü und die zweite Mannschaft des FC Bayern in der laufenden Saison gegeneinander an. Im vergangenen September trennten sich die beiden Mannschaften remis (2:2).

Nun stehen sich die beiden Münchner Rivalen erneut gegenüber. Gibt es am heutigen Freitagabend einen Sieger im prestigeträchtigen Derby?

Türkgücü München gegen Bayern II: In diesem Artikel informieren wir Euch darüber, wo das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Türkgücü München vs. FC Bayern München II heute live: Das Derby im Überblick

Duell Türkgücü München - FC Bayern München II Datum Freitag, 22. Januar 2021 | 19 Uhr Ort Grünwalder Stadion, München

Türkgücü München vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Leider wird das Derby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern München II heute nicht im frei empfangbaren TV übertragen, da kein Free-TV-Sender im Besitz der entsprechenden Übertragungsrechte ist.

Dennoch gibt es eine Möglichkeit, um Türkgücü vs. Bayern II heute live und in voller Länge im TV zu sehen - und das geht folgendermaßen:

3. Liga: MagentaSport zeigt Türkgücü München - FC Bayern München II heute live im TV

Wer das Münchner Stadtderby zwischen Türkgücü und Bayern II heute live erleben möchte, benötigt einen Zugang zu MagentaSport. Der Pay-TV-Sender hat das Aufeinandertreffen in der 3. Liga heute live im Programm.

MagentaSport geht bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 18.30 Uhr, auf Sendung. Im Vorfeld werdet Ihr mit allen relevanten Infos rund um das Derby versorgt, ehe dann um 19 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Normalerweise kann man bei MagentaSport auch die Konferenz der 3. Liga anschauen. Da heute jedoch kein weiteres Spiel stattfindet, fällt diese Option weg.

Türkgücü München - FC Bayern München II heute live im TV: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender der Telekom. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement nötig. Lediglich Kunden der Telekom können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Programm zugreifen.

Der Service von MagentaSport ist mithilfe von verschiedenen Pakten zu erhalten. Sämtliche Informationen zu den entsprechenden Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Bild: Getty Images

Türkgücü München vs. FC Bayern München II: So läuft das Spiel heute im LIVE-STREAM

Alternativ zur TV-Übertragung hat MagentaSport das Derby zwischen Türkgücü und Bayern II auch als LIVE-STREAM im Programm. Die Übertragung im LIVE-STREAM ist dabei deckungsgleich mit der im TV.

Um den LIVE-STREAM zum Laufen zu bringen, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Alle Details dazu findet Ihr im obigen Abschnitt oder auf der offiziellen Homepage von MagentaSport .

🇩🇪Türkgücü München verstärkt sich weiter: Lucas Röser vom schließt sich den Münchnern auf Leihbasis bis zum 30.06.2021 an.



-



🇹🇷 Lucas Röser Türkgücü Münih’te! Oyuncu

1. FC Kaiserslautern'den 30.06.2021'ye kadar kiralandı. pic.twitter.com/mozpq8jOHj — Türkgücü München (@turkgucumunchen) January 20, 2021

Türkgücü München vs. FC Bayern München II heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Türkgücü München und dem FC Bayern München II bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Türkgücü München vs. FC Bayern München II: Das Derby heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Derby zwischen Türkgücü und Bayern II heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: Der LIVE-TICKER von Goal zu Türkgücü München vs. FC Bayern München II versorgt euch mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert.

Bild: imago images / Picture Point

Türkgücü München vs. FC Bayern München II heute live: Die Übertragung in der Übersicht