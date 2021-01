Türkgücü München vs. Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute live im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

Live am Montagabend bei Flutlicht: Türkgücü München empfängt Spitzenreiter Dresden. So seht Ihr das Spiel der 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM.

Für Türkgücü München beginnt das Jahr turbulent. Investor Hasan Kivran kündigte erst seinen Ausstieg an, um wenig später zurückzurudern . Dann sorgte eine Ticketaktion, bei der auch die Gästefans so genannte Geistertickets kaufen konnten, für Unmut. Der symbolische Verkauf von Eintrittskarten, der den Heimverein unterstützen soll, wurde mittlerweile auf die Heimfans begrenzt.

Sportlich sind die Münchner derweil auf Kurs. Zwar befinden sie sich im Moment "nur" auf dem achten Tabellenplatz, könnten aber mit einem Spiel in der Hinterhand noch einen Sprung nach vorne machen. Wollen sie allerdings ihren eigenen hohen Ansprüchen genügen, muss gegen Dynamo mindestens ein Punkt her.

Die Dresdener dürfte dagegen sehr zufrieden mit der bisherigen Saison sein. Als Spitzenreiter der liegt man voll im Plan, dessen Ziel der Wiederaufstieg in die 2. ist. Das konnte auch das Ausscheiden aus dem kurz vor Weihnachten gegen den SV nicht trüben. In München soll natürlich trotzdem der nächste Sieg geholt werden. Anstoß ist am Montagabend (11.01.2021) um 19 Uhr im Grünwalder Stadion.

Türkgücü München empfängt den Tabellenführer der 3. Liga . Goal zeigt Euch hier im Artikel wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Türkgücü München vs. Dynamo Dresden: Die Top-Begegnung der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 18. Spieltag, 3. Liga Begegnung Türkgücü München (8. Platz) - SG Dynamo Dresden (1. Platz) Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München Anpfiff Montag, 11.01.2021, 19 Uhr

Türkgücü München gegen Dynamo Dresden heute live: Das Top-Spiel der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Das Spiel der Dresdener gegen Türkgücü wird nicht live im Free-TV übertragen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst MagentaTV zeigt die Begegnung stattdessen auf seinem Kanal Magenta Sport . Wir erklären Euch hier im Artikel wie ihr Türkgücü gegen Dynamo trotzdem sehen könnt.

Türkgücü München vs. Dynamo Dresden heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit Magenta Sport

Gute Nachrichten für alle Telekomkunden . Wer einen Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen hat, kann alle Spiele der 3. Liga in den ersten 12 Monaten live und kostenlos sehen. Egal ob Festnetz-, DSL-, oder Handyvertrag. Für Euch ist Magenta Sport und damit die 3. Liga, sowie viele weitere Sportevents, nur ein paar Klicks entfernt. Nach Ablauf des Jahres kostet Magenta Sport 4,95 Euro im Monat .

Als Kunde der Telekom kann man außerdem die Option Sky Sport Kompakt für 9,95 Euro im Monat dazu buchen . Damit kann man zusätzlich die Konferenzen der 1. und , sowie der sehen.

Ist man kein Kunde der Telekom, kann man alle 308 Spiele der 3. Liga auch verfolgen. Dafür kann man Magenta Sport entweder im Jahresabo für monatlich 9,95 Euro oder als Monatsabo für 16,95 Euro buchen. Alle Angebote findet Ihr hier.

Türkgücü München gegen Dynamo Dresden heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit Magenta Sport im LIVE-STREAM

Damit man Magenta Sport sehen kann, braucht man die Magenta Sport-App für Android oder Apple . Je nachdem, welches Betriebssystem Euer Smart-TV, Smartphone oder Tablet verwendet. Nachdem Ihr die App installiert habt, könnt Ihr Euch mit Euren Zugangsdaten einloggen und die 3. Liga live sehen.

Türkgücü München vs. Dynamo Dresden heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit Magenta Sport im TV

Falls Ihr noch keinen Smart-TV habt, könnt Ihr das Spiel mit einem kleinen Work-Around auch auf Eurem TV sehen. Auf einer Spielekonsole (zum Beispiel: PlayStation) kann man die Magenta Sport-App ebenfalls installieren und so die Top-Begegnung der 3. Liga im eigenen Wohnzimmer verfolgen. Gleiches funktioniert natürlich auch mit einem Laptop oder anderem Endgerät , das sich mit dem TV verbinden lässt.

Türkgücü München gegen Dynamo Dresden heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit Magenta Sport im Überblick

Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

Moderation: Sascha Bandermann

Kommentar: Fritz Büchner

Türkgücü München gegen Dynamo Dresden heute live: Das Top-Spiel der 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Wenn Ihr das Spiel aus irgendeinem Grund nicht live anschauen könnt, haben wir eine gute Alternative für Euch. Der LIVE-TICKER von Goal fast alle wichtigen Szenen, Tore und Highlights der 3. Liga für Euch zusammen. Hier geht´s zum Ticker Türgücü München gegen Dynamo Dresden!

Türkgücü München vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Beginn der Begegnung findet hier im Artikel die Aufstellungen beider Mannschaften. Schaut also Montagabend nochmal hier vorbei!