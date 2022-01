Türkgücü München vs. 1860 München live: TV und LIVE-STREAM – die Übertragung der 3. Liga heute

Am Wochenende steht in der 3. Liga der 22. Spieltag auf dem Programm. Hierbei geht am Samstag um 14.00 Uhr unter anderem das Stadtderby Türkgücü München gegen 1860 München über die Bühne. Damit trifft der Viertletzte im Olympiastadion auf den Neunten, wobei die beiden Teams 21 und 32 Zähler holten. Im ersten Saisonduell gab es eine Punkteteilung.

Für Türkgücü München, dessen Aufritt in Halle vor einer Woche verschoben werden musste, handelt es sich um das erste Spiel nach der Winterpause. Überdies kommt es zum Debüt von Andreas Heraf, wobei der Österreicher der bereits vierte Trainer der Gastgeber in dieser Saison ist. Sein Team wartet seit acht Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Immerhin gab es in den letzten vier Liga-Auftritten drei Unentschieden. Die einzige Ausnahme, eine Heimniederlage gegen Kaiserslautern, geschah zwischen einer Nullnummer bei Viktoria Berlin und einem 2:2 daheim gegen Verl.

Im Gegensatz dazu gewann 1860 München sechs seiner letzten neun Meisterschaftsspiele. Obendrein holte die Mannschaft von Michael Köllner nach zwei Niederlagen gegen Waldhof Mannheim sowie Magdeburg zuletzt drei Siege. Hierbei setzten sich die Löwen beim BVB II sowie in Würzburg und am 15. Januar daheim gegen Wehen Wiesbaden durch. Am Dienstag folgte im DFB-Pokal eine Heimniederlage gegen den Zweitligisten KSC.

Heute um 14.00 Uhr steigt in der 3. Liga das Stadtderby Türkgücü München vs. 1860 München. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Türkgücü München gegen 1860 München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Dank der Senderechte an der 3. Liga dürfen die Drittkanäle der ARD an jedem Spieltag einige Matches ausstrahlen. Genauer gesagt liefern sie einige der Begegnungen, die samstags um 14.00 Uhr über die Bühne gehen, ins Haus. Doch wie steht es um die Übertragung des Stadtderbys Türkgücü München vs. 1860 München?

Türkgücü München – 1860 München heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich gute Nachrichten für Euch, denn Ihr könnt Euch das Kräftemessen im Münchner Olympiastadion kostenfrei ansehen. Genauer gesagt läuft die Übertragung der Partie Türkgücü gegen 1860 beim BR. Dort könnt Ihr die Begegnung zusätzlich in HD genießen. Doch schreibt Euch nun die dazugehörigen Eckdaten auf:

Nachdem das Stadtderby in der 3. Liga zwischen Türkgücü München und 1860 München im Free-TV läuft, müsst Ihr kein Abo abgeschlossen haben. Dasselbe trifft heute ab 14.00 Uhr genauso auf das Spiel Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC zu, das Ihr Euch beim NDR ansehen könnt.

Türkgücü München vs. 1860 München heute live im TV bei Magenta Sport

Nachdem Magenta Sport die Senderechte an sämtlichen Drittliga-Partien hält, könnt Ihr Euch das Duell Türkgücü gegen 1860 genauso gut beim Pay-TV-Sender anschauen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Monats- oder ein Jahresabo. Die dazugehörigen Kosten hängen sowohl von der Vertragslaufzeit als auch von Eurem Telekom-Status ab. Kunden geben respektive 9,95 Euro und 60 Euro aus. Alle anderen müssen hingegen jeweils 16,95 Euro und 120 Euro berappen. Dementsprechend könnt Ihr bei einem Jahresdeal bis zu 7 Euro pro Monat sparen. Auf der Webseite des Bezahlanbieters steht alles, was Ihr vor einem Vertragsabschluss wissen müsst.

Als Kunden von Magenta Sport könnt Ihr Euch alle Begegnungen in voller Länge ansehen. Außerdem könnt Ihr Euch samstags um 14.00 Uhr für eine Konferenz entscheiden. Zeitgleich mit Türkgücü München – 1860 München und Braunschweig – Halle finden heute vier weitere Drittliga-Spiele statt. Hierbei handelt es sich um 1. FC Kaiserslautern – Viktoria Berlin, Viktoria Köln – Verl, Wehen Wiesbaden – Osnabrück und Würzburger Kickers – Waldhof Mannheim. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zum Münchner Stadtderby auf:

Türkgücü München – 1860 München heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr die Partie im Münchner Olympiastadion genauso gut im LIVE-STREAM ansehen. Genauer gesagt strahlt Magenta Sport seine gesamte Sportpalette ebenso übers Internet aus. Zudem kooperiert der Bezahlanbieter mit der Fußball-Plattform OneFootball. Das bedeutet für Euch, dass Ihr Euch das Spiel Türkgücü München gegen 1860 München auch ohne Abo beim Bezahlanbieter anschauen könnt. Hierfür müsst Ihr ausschließlich die App herunterladen und 2,99 Euro auf den Tisch legen.

Zusätzlich bietet der BR ebenso wie allen anderen Drittsender des Ersten auch rund um die Uhr einen Live-Stream an. Daher könnt Ihr das Stadtderby im Olympiastadion auch auf dessen Webseite kostenlos im STREAM mitverfolgen.

3. Liga heute live: Bei Türkgücü München gegen 1860 München via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr keine passende Internetverbindung zur Hand oder keine Zeit habt, hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER auf die Sprünge. Damit informieren Euch zu allen Schlüsselmomenten im Stadtderby Türkgücü vs. 1860. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr von uns auch Push-Benachrichtigungen.

Türkgücü München vs. 1860 München heute live sehen: Die Aufstellungen zur 3. Liga

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.