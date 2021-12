Am Freitag um 19.00 Uhr eröffnet das Match Türkgücü München – 1. FC Kaiserslautern den 19. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei trifft der Fünftletzte zuhause auf den Sechsten. Die beiden Kontrahenten holten bisher 20 und 29 Punkte.

Die Hausherren warten nach einem Heimerfolg gegen Wehen Wiesbaden seit sechs Liga-Auftritten auf einen Sieg. Nachdem Türkgücü mit einem 0:2 in Braunschweig die vierte Niederlage am Stück erlebte, beurlaubte die Klubführung mit Peter Hyballa den zweiten Cheftrainer in dieser Saison. Danach gelangen unter dem Interimscoach Alper Kayabunar bislang zwei Unentschieden zuhause gegen Zwickau und am 4. Dezember bei Viktoria Berlin.

Völlig anders sieht die Formkurve des 1. FC Kaiserslautern aus. Denn: Die Roten Teufel feierten am selben Tag mit einem 4:0 zuhause gegen Viktoria Köln den dritten Dreier binnen vier ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Damit kehrte die Mannschaft von Marco Antwerpen nach einem 0:0 bei Borussia Dortmund auf die Erfolgsspur zurück. Zuvor gelangen ab Anfang November zwei Sieg in Saarbrücken und daheim gegen Wiesbaden.

Im Rahmen des 19. Spieltags in der 3. Liga empfängt Türkgücü München heute um 19.00 Uhr den 1. FC Kaiserslautern. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern Datum: Freitag, 10. Dezember 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: Olympiastadion München (München)

Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittsender des Ersten halten Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga. Daher habt Ihr in jeder Runde die Möglichkeit, einige Spiele im Free-TV anzuschauen. Hierbei entscheidet sich anhand der Teams und deren Herkünfte, welche Kanäle die Begegnungen senden. Aber wie steht es rund um die Übertragung des Duells Türkgücü gegen 1. FCK?

Türkgücü München – 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen, denn Magenta Sport besitzt die alleinigen Rechte für das Spiel Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern.

Das trifft mit Ausnahme von einigen Begegnungen, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden, auf alle Drittliga-Partien zu. Und jene im Olympiastadion steigt am Freitag.

Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV bei Magenta Sport

Übertragungsbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Experte: Markus Schwabl

Türkgücü München – 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im LIVE-STREAM sehen

Bei Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL das Match Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern mitverfolgen. Hierbei geben wir zu allen Treffern, Torchancen, Tauschen und Gelben sowie Roten Karten Bescheid. Im Zuge dessen bekommt Ihr GOAL auch Push-Mitteilungen.

Türkgücü München gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.