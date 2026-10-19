Die Nachfolge des kürzlich entlassenen Vincenzo Montella als Trainer der türkischen Nationalmannschaft ist offenbar geklärt.

Wie mehrere türkische Medien übereinstimmend berichten, soll Sergen Yalcin übernehmen. Mit dem 53-Jährigen, der zuletzt bis Mitte Mai Süper-Lig-Topklub Besiktas trainiert hatte, sei bereits eine Einigung erzielt worden. Mit der offiziellen Verkündung ist den Berichten zufolge nach der Vorstandssitzung des türkischen Fußballverbandes TFF am Dienstag zu rechnen.

Montella war Anfang Oktober nach drei Jahren im Amt entlassen worden. Der Italiener hatte mit den Türken bei einer starken EM 2024 das Viertelfinale erreicht und die Mannschaft um Real-Madrid-Star Arda Güler dann auch zur WM 2026 geführt. Beim Turnier in Nordamerika stand nach zwei Auftaktniederlagen allerdings früh das enttäuschende Aus schon nach der Gruppenphase fest, es folgten bei der jüngsten Länderspielphase vier Niederlagen in der Nations League.

Warum hat Arda Turan der Türkei abgesagt?

Allen voran die deutlichen Pleiten zuhause gegen Italien (1:4) und in Belgien (0:3) sorgten für Unmut und ließen Montellas Stuhl immer heftiger wackeln, letztlich kam es dann zu seiner Entlassung. Danach galt zunächst Arda Turan als Wunschkandidat für die Nachfolge, der ehemalige türkische Nationalspieler sagte allerdings ab, da er lieber bei Schachtjor Donezk weitermacht, wo er noch bis nächsten Sommer unter Vertrag steht. Den ukrainischen Topklub hatte Turan 2025 übernommen.

Zudem soll der türkische Verband beim zuletzt bei Trabzonspor (bis August 2024) tätigen Abdullah Avci angefragt haben, der die Nationalmannschaft von November 2011 bis August 2013 schon einmal trainierte. Auch Avci stand allerdings nicht zur Verfügung, Sergen Yalcin ist also wohl die C-Lösung. Dem Vernehmen nach legte der Verband bei der Trainersuche schnell fest, auf einen einheimischen Coach setzen zu wollen, nachdem man mit dem Italiener Montella und dessen Vorgänger Stefan Kuntz (Deutschland) zuletzt zwei ausländische Trainer hatte.

Getty Images

Yalcin hat genau wie Top-Kandidat Arda Turan einen großen Namen aus Spielerzeiten, ist bei Besiktas eine Legende. Für die türkische Nationalmannschaft absolvierte der geniale Linksfuß 37 Länderspiele (fünf Tore), nahm einst in der erfolgreichen Qualifikation zur EM 2000 mit fünf Assists und einem Treffer eine tragende Rolle ein. Beim Turnier in Belgien und den Niederlanden kam er anschließend zu drei Einsätzen, auch bei der EM 1996 hatte er zweimal für die Türkei auf dem Platz gestanden. Die WM 2002, die die Türken als Dritter beendeten, verpasste Yalcin aufgrund einer Kreuzbandverletzung.

Sergen Yalcin feierte bisher größten Erfolg als Trainer mit Besiktas

2008 hatte er seine Karriere beendet und arbeitete danach zunächst als Jugendtrainer bei Besiktas. Von 2013 bis Anfang 2020 trainierte Yalcin dann verschiedene türkische Vereine in meist kurzen Amtszeiten, ehe er erstmals Besiktas' erste Mannschaft übernahm. Im Sommer 2025 feierte er schließlich ein Comeback auf der Trainerbank seines Herzensklubs, trat Mitte Mai dieses Jahres jedoch zurück und war seitdem ohne Traineranstellung. Den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn als Coach feierte Yalcin in der Saison 2020/21, als er mit Besiktas das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann.

Seinen ersten Auftritt als Nationalcoach würde Yalcin am 12. November haben, wenn die Türkei in der Nations League zuhause auf Belgien trifft. Drei Tage später wartet dann noch die Partie bei Frankreich um den neuen Trainer Zinedine Zidane. Für die Türken ist der Abstieg aus Liga A der Nations League nach den vier Niederlagen zum Start schon so gut wie besiegelt.