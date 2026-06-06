Türkei vs. Venezuela heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Die Türkei trifft im Rahmen eines Freundschaftsspiels auf Venezuela. Für die Milli Takım ist es ein weiterer WM-Vorbereitungstest, bevor das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beginnt.

Vincenzo Montella hat seine Mannschaft in beeindruckender Form durch die Qualifikation geführt. Die Türkei sicherte sich ihren WM-Platz mit starken Leistungen und trifft in der Gruppenphase auf Australien, Paraguay und die Gastgeber USA.

Das Testspiel gegen Nordmazedonien am 1. Juni endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg – ein Signal, dass die Milli Takım mit Selbstvertrauen in die finale Vorbereitungsphase geht.

Venezuela kommt mit gemischten Ergebnissen aus den vergangenen Monaten. Die Südamerikaner haben sich erneut nicht für die WM qualifiziert, nutzen diese Begegnung aber als Gelegenheit, sich gegen ein Top-Team zu beweisen.

Für die Türkei ist dies das letzte Pflaster vor dem WM-Auftakt am 13. Juni. Montella wird auf Geschlossenheit und Rhythmus setzen – beides Faktoren, die in einem Turnier mit kurzen Vorbereitungszeiten entscheidend sein können.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit findest du hier im Überblick.

Das Spiel zwischen Türkei und Venezuela beginnt am 07.06.2026, 00:00.

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Das Spiel ist über DAZN abrufbar.

Anstoßzeit Türkei gegen Venezuela

Türkei vs. Venezuela: Aufstellungen

Form

Die Türkei kommt in starker Verfassung in dieses Spiel. Vier der letzten fünf Partien wurden gewonnen, darunter ein 4:0 gegen Nordmazedonien im jüngsten Freundschaftsspiel sowie Siege über Kosovo (0:1) und Rumänien (1:0) in der WM-Qualifikation. Dazu kommt ein 2:0-Erfolg gegen Bulgarien. Lediglich das 2:2 gegen Spanien trübte die Bilanz. Über fünf Spiele erzielte die Türkei neun Treffer und kassierte drei.

Venezuela weist eine deutlich unbeständigere Form auf. In den letzten fünf Partien gab es zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Der 4:1-Erfolg gegen Trinidad und Tobago sowie ein 1:0 gegen Australien stehen einer 0:2-Niederlage gegen Kanada und einer 1:0-Niederlage gegen Argentinien gegenüber. Das 0:0 gegen Usbekistan rundete eine Bilanz ab, die keine klare Linie erkennen lässt.





Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten aus früheren Duellen zwischen der Türkei und Venezuela vor.





Türkei vs. Venezuela: Die Tabellen

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