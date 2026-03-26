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Türkei vs. Rumänien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026?

Türkei - Rumänien
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Rumänien
WM-Qualifikation

Im Halbfinale der WM-Qualifikation kämpfen die Türkei und Rumänien heute um das Weiterkommen. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Der heutige Donnerstag (26. März) hält unter anderem das WM-Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Rumänien für uns bereit. Der Anpfiff im Tüpras Stadyumu (Istanbul) wird um 18 Uhr erfolgen.

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Türkei vs. Rumänien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026?

Die WM-Quali wird vollumfänglich bei DAZN ausgestrahlt, auch Türkei vs. Rumänien könnt Ihr dort live sehen. Pünktlich zum Anpfiff startet auch die Übertragung, Julian Engelhard wird das Geschehen kommentieren.

Kostenfrei ist das Ganze allerdings nicht, für DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Es reicht bereits das kleinere Paket, DAZN Super Sports

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Rumänien
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Anstoßzeit Türkei gegen Rumänien

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WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Tupras Stadyumu

Türkei vs. Rumänien: Aufstellungen

Türkei vs Rumänien Voraussichtliche Aufstellungen

TürkeiHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestROU
23
U. Cakir
14
Abdülkerim Bardakci
20
F. Kadioglu
15
S. Akaydin
18
Mert Müldür
11
K. Yildiz
8
H. Calhanoglu
16
Ismail Yüksek
10
Arda Güler
19
O. Aydin
7
K. Akturkoglu
1
I. Radu
3
A. Burca
2
A. Ratiu
11
N. Bancu
5
V. Ghita
6
V. Screciu
22
V. Dragomir
19
F. Tanase
20
D. Man
10
I. Hagi
9
D. Birligea

4-3-3

ROUAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Montella

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Lucescu

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über die Türkei und Rumänien

Die Türkei hat sich in Gruppe E hinter Spanien den zweiten Tabellenrang und damit ihr Ticket für die WM-Quali-Playoffs gesichert. Als eine von 16 Mannschaften kämpft die türkische Nationalmannschaft um die verbliebenen vier WM-Plätze der UEFA.

Rumänien beendete die Qualifikationsphase lediglich als Gruppendritter, kam aufgrund einer guten Platzierung in der Nations League aber trotzdem noch in die Playoffs. 

Form

TUR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ROU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

TUR

Letzte 5 Spiele

ROU

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Türkei vs. Rumänien: Die Tabellen

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