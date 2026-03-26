Der heutige Donnerstag (26. März) hält unter anderem das WM-Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Rumänien für uns bereit. Der Anpfiff im Tüpras Stadyumu (Istanbul) wird um 18 Uhr erfolgen.

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Türkei vs. Rumänien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2026?

Die WM-Quali wird vollumfänglich bei DAZN ausgestrahlt, auch Türkei vs. Rumänien könnt Ihr dort live sehen. Pünktlich zum Anpfiff startet auch die Übertragung, Julian Engelhard wird das Geschehen kommentieren.

Kostenfrei ist das Ganze allerdings nicht, für DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Es reicht bereits das kleinere Paket, DAZN Super Sports.

Anstoßzeit Türkei gegen Rumänien

Türkei vs. Rumänien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über die Türkei und Rumänien

Die Türkei hat sich in Gruppe E hinter Spanien den zweiten Tabellenrang und damit ihr Ticket für die WM-Quali-Playoffs gesichert. Als eine von 16 Mannschaften kämpft die türkische Nationalmannschaft um die verbliebenen vier WM-Plätze der UEFA.

Rumänien beendete die Qualifikationsphase lediglich als Gruppendritter, kam aufgrund einer guten Platzierung in der Nations League aber trotzdem noch in die Playoffs.

Form

Bilanz direkte Duelle

Türkei vs. Rumänien: Die Tabellen

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