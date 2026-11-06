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Türkei vs. Belgien: Anstoßzeit

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Im Gursel Aksel Stadion in Izmir empfängt die Türkei Belgien zum Nations-League-Duell der Gruppe 1 in der Liga A. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Gruppe.

Die Türkei steckt tief in der Krise. Sergen Yalcins Mannschaft hat alle vier bisherigen Nations-League-Partien verloren und steht ohne Punkt am Tabellenende. Zuletzt unterlag das Team Italien mit 3:1 – ein Ergebnis, das die anhaltenden Schwächen in der Defensive offenbart.

Belgien reist mit sechs Punkten aus vier Spielen an und belegt Rang drei der Gruppe. Mark van Bommel muss seine Mannschaft nach einer empfindlichen 4:1-Niederlage gegen Frankreich wieder stabilisieren. Der Sieg gegen die Türkei Anfang Oktober – ein klares 3:0 – bleibt das positivste Ergebnis der letzten Wochen.

Das Aufeinandertreffen hat auch tabellarischen Charakter: Italien führt die Gruppe mit sieben Punkten an – hinter Frankreich mit zehn. Belgien muss punkten, um den Anschluss nach oben zu halten und den Abstand zur Türkei zu wahren.

Die Türkei braucht dringend den ersten Sieg dieser Nations-League-Kampagne, um den direkten Abstieg noch abzuwenden. Für Belgien ist ein Auswärtssieg Pflicht, um im Rennen um Platz zwei zu bleiben.

Wo das Spiel übertragen wird und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Türkei und Belgien los?

Die Türkei kommt mit einer Serie von vier Niederlagen in der Nations League in dieses Spiel. Yalcins Mannschaft verlor zuletzt gegen Italien mit 3:1 und kassierte zuvor ein 3:0 gegen Belgien. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Türkei nur einen Sieg – ein 3:2 gegen die USA bei der Weltmeisterschaft. In den vier Nations-League-Partien erzielte das Team lediglich zwei Tore und kassierte neun.

Belgien kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 4:1-Niederlage gegen Frankreich. Positiv zu vermerken: Das 3:0 gegen die Türkei und das 2:0-Auswärtsergebnis gegen Italien zeigen, dass die Mannschaft zu Siegen fähig ist. Insgesamt erzielte Belgien in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sechs Tore und kassierte acht.

Türkei vs. Belgien: Aufstellungen

Türkei vs. Belgien: Form

Türkei vs. Belgien: Bilanz direkte Duelle

Türkei vs. Belgien: Die Tabellen