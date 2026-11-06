Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Gursel Aksel Stadium
team-logoBelgien
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Türkei vs. Belgien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Türkei - Belgien
UEFA Nations League A
Türkei
Belgien

In der UEFA Nations League A spielt Türkei gegen Belgien. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Türkei vs. Belgien: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Gursel Aksel Stadium

Im Gursel Aksel Stadion in Izmir empfängt die Türkei Belgien zum Nations-League-Duell der Gruppe 1 in der Liga A. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Gruppe.

Die Türkei steckt tief in der Krise. Sergen Yalcins Mannschaft hat alle vier bisherigen Nations-League-Partien verloren und steht ohne Punkt am Tabellenende. Zuletzt unterlag das Team Italien mit 3:1 – ein Ergebnis, das die anhaltenden Schwächen in der Defensive offenbart.

Belgien reist mit sechs Punkten aus vier Spielen an und belegt Rang drei der Gruppe. Mark van Bommel muss seine Mannschaft nach einer empfindlichen 4:1-Niederlage gegen Frankreich wieder stabilisieren. Der Sieg gegen die Türkei Anfang Oktober – ein klares 3:0 – bleibt das positivste Ergebnis der letzten Wochen.

Das Aufeinandertreffen hat auch tabellarischen Charakter: Italien führt die Gruppe mit sieben Punkten an – hinter Frankreich mit zehn. Belgien muss punkten, um den Anschluss nach oben zu halten und den Abstand zur Türkei zu wahren.

Die Türkei braucht dringend den ersten Sieg dieser Nations-League-Kampagne, um den direkten Abstieg noch abzuwenden. Für Belgien ist ein Auswärtssieg Pflicht, um im Rennen um Platz zwei zu bleiben.

Wo das Spiel übertragen wird und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Türkei und Belgien los?

Die Türkei kommt mit einer Serie von vier Niederlagen in der Nations League in dieses Spiel. Yalcins Mannschaft verlor zuletzt gegen Italien mit 3:1 und kassierte zuvor ein 3:0 gegen Belgien. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Türkei nur einen Sieg – ein 3:2 gegen die USA bei der Weltmeisterschaft. In den vier Nations-League-Partien erzielte das Team lediglich zwei Tore und kassierte neun.

Belgien kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 4:1-Niederlage gegen Frankreich. Positiv zu vermerken: Das 3:0 gegen die Türkei und das 2:0-Auswärtsergebnis gegen Italien zeigen, dass die Mannschaft zu Siegen fähig ist. Insgesamt erzielte Belgien in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sechs Tore und kassierte acht.

TUR

TUR - Form

USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
BEL
N3-0
ITA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BEL

BEL - Form

ESP
N2-1
ITA
S0-2
FRA
N0-1
TUR
S3-0
FRA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Türkei vs. Belgien: Aufstellungen

Türkei vs Belgien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Yalcin

Türkei vs. Belgien: Form

TUR

TUR - Form

USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
BEL
N3-0
ITA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BEL

BEL - Form

ESP
N2-1
ITA
S0-2
FRA
N0-1
TUR
S3-0
FRA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Türkei vs. Belgien: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TürkeiUnentschiedenBelgien
1
2
2
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
3
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
European Championship Qualification
Belgien badge
Belgien
BEL
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
3
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
WM-Qualifikation
Belgien badge
Belgien
BEL
2
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
WM-Qualifikation
Türkei badge
Türkei
TUR
1
Belgien badge
Belgien
BEL
1
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Türkei vs. Belgien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
431072+510
S
U
S
S
2
ItalienItalienITA
421185+37
S
U
S
N
3
BelgienBelgienBEL
420265+16
N
S
N
S
4
TürkeiTürkeiTUR
4004211-90
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen