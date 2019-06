Türkei vs. Usbekistan: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung des Testspiels

In einem Freundschaftsspiel trifft die Türkei heute auf Usbekistan. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Der Fußball hat sich nach dem Champions-League-Finale in die Sommerpause verabschiedet? Falsch gedacht, denn heute treffen bereits die und Usbekistan in einem internationalen Freundschaftsspiel aufeinander. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 2. Juni, um 20 Uhr.

Besondere Brisanz bekommt die Begegnung aufgrund der Tatsache, dass die türkische und die usbekische Nationalmannschaft erstmals gegeneinander spielen.

Am Samstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) geht es für die Türkei zudem in der EM-Quali gegen . Nach dem 2:1 gegen am letzten Donnerstag ist es somit die letzte Chance, vor dem Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister Selbstbewusstsein zu tanken.

Türkei gegen Usbekistan heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - Goal sagt Euch alles, was Ihr zur Übertragung des Freundschaftsspiels wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen.

Türkei vs. Usbekistan: Das Duell in der Übersicht

Duell Türkei - Usbekistan Datum 2. Juni 2019 | 20.00 Uhr Ort Antalya Atatürk Stadyumu, Antalya

Türkei vs. Usbekistan heute live im TV sehen: Geht das?

Wer sich darauf gefreut hatte, Türkei gegen Usbekistan live im TV zu schauen, wird enttäuscht. In bleiben die Fernseher schwarz, da sich keiner der TV-Sender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr deshalb heute auf Fußball verzichten müsst. Bei DAZN habt Ihr nämlich die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen live und in voller Länge im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Übertragung zudem auch auf Eurem TV abspielen. Wie das geht und was Ihr dafür tun müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Türkei gegen Usbekistan: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM schauen

Wie bereits erwähnt wird das Kräftemessen zwischen der Türkei und Usbekistan im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für die Übertragung der Qualifikation zur - und auch an dem Freundschaftsspiel in Antalya - gesichert.

Der Stream wird bereits wenige Minuten vor dem Anstoß beginnen, der am Sonntag um 20 Uhr erfolgen soll.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch Abonnent von DAZN sein. Nach einem kostenlosen Probemonat, in dem Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst nach Belieben testen könnt, zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und könnt dafür nicht nur den Test zwischen der Türkei und Usbekistan, sondern auch die EM-Quali schauen.

Aber das ist noch nicht alles. Zudem liefert Euch DAZN ab der neuen Saison auch wieder die Spiele der , und im LIVE-STREAM. Doch auch wenn Ihr noch andere Sportarten als Fußball schauen möchtet, seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Auch Basketball, Football, Boxen oder MMA gehören zum LIVE-Angebot des Streaming-Anbieters.

Ihr seid Euch noch unsicher? DAZN könnt Ihr jeden Monat problemlos kündigen.

Außerdem sind die LIVE-STREAMS von DAZN nicht nur auf dem PC oder Laptop verfügbar. Ihr könnt auf nahezu alle mobilen Geräte die kostenlose DAZN-App herunterladen, mit der Ihr das gesamte Live-Sport-Angebot auch unterwegs immer dabei habt. Habt Ihr einen Smart-TV zur Verfügung, könnt Ihr die DAZN-App auch problemlos auf diesem installieren und das Programm auf Eurem Fernseher schauen.

Über die entsprechenden Links gelangt Ihr direkt in den jeweiligen App-Store:

Türkei vs. Usbekistan: Die Aufstellungen

Die Highlights von Türkei vs. Usbekistan bei DAZN schauen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Für alle, die die Übertragung von Türkei gegen Usbekistan nicht live verfolgen konnten, bietet DAZN einen besonderen Service. Als Abonnent habt Ihr die Möglichkeit, jeden Stream nochmals re-live in voller Länge zu schauen - oder Ihr stöbert im unfangreichen Highlight-Angebot des Streamingdienstes.

Denn bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff wird es auf der Plattform eine Zusammenfassung der besten Szenen der Partie geben. Wer das Freundschaftsspiel am Abend verpasst hat, kann das dort somit ganz einfach nachholen.

Türkei gegen Usbekistan heute live im Ergebnis-Ticker von Goal verfolgen

Ihr habt keinen LIVE-STREAM von DAZN zur Hand, wollt aber trotzdem nichts von Begegnung zwischen der Türkei und Usbekistan verpassen? Dann ist der Ergebnis-Ticker von Goal die Lösung .

Sei es, ob Tore fallen, ein Spieler ausgewechselt oder eine Gelbe oder Rote Karte verteilt wird - hier bleibt Ihr immer auf dem aktuellsten Stand der Ereignisse.