Türkei-Trainer Senol Günes exklusiv über die EM-Vergabe: "Sie haben verhindert, dass wir die Austragung bekommen"

Die Türkei muss am 12. Juni 2020 zum Eröffnungsspiel nach Rom reisen. Danach geht es für die Günes-Truppe nach Baku - statt Spielen im eigenen Land.

Senol Günes, der Trainer der türkischen Nationalmannschaft, hat auf die Europameisterschaft 2020 vorausgeblickt und erklärt, warum das Großereignis in seinen Augen in mehreren europäischen Ländern und nicht in der ausgetragen wird.

"Leider ist die Türkei nicht der Ausrichter der geworden, wahrscheinlich weil wir zu Platinis Zeiten zu viele Forderungen gestellt haben. Jetzt haben sie das Turnier auf zwölf Länder verteilt, um zu verhindern, dass wir die Austragung bekommen", sagte der 67 Jahre alte Coach im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX.

EM 2020: Türkei in Gruppe A gegen , und

Die türkische Nationalmannschaft, die sich in Gruppe H als Zweiter hinter Weltmeister für die Endrunde qualifizierte, bestreitet am 12. Juni in Rom das Eröffnungsspiel gegen Italien.

Für Günes sind mit der EM 2020 auch einige Strapazen verbunden. "Die Ligen sind zu Ende und die Spieler werden physisch und mental müde. Sie treten in der Nationalmannschaft an und müssen dann auch noch reisen. Wir müssen beispielsweise weite Entfernungen hinter uns bringen und von Rom nach Baku reisen. Der Schweiz ergeht es aber beispielsweise noch schlimmer", sagte der Kult-Trainer über die Auslosung.

Der EM-Halbfinalist von 2008 trifft in Gruppe A noch auf die Schweiz und Wales.