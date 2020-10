Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Im Rahmen der Nations League spielt die Türkei gegen Serbien. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppe 2 in Liga B spielt die Türkei im Rahmen der gegen . Die Partie wird heute Abend um 20.45 Uhr in Istanbul angepfiffen.

Die Türken und die Serben müssen heute beide unbedingt punkten, um noch eine Chance auf den Gruppensieg und den damit verbunden Aufstieg in Liga A zu haben. Aktuell belegt mit fünf Punkten Vorsprung auf die und mit sechs Punkten Abstand auf Serbien den ersten Gruppenplatz.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Nations League

: Nations League Datum : Mittwoch, 14. Oktober 2020

: Mittwoch, 14. Oktober 2020 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Istanbul

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Übertragungsrechte

Die Nations League wird überwiegend vom Streamingdienst DAZN aus Ismaning übertragen, so auch das heutige Match zwischen der Türkei und Serbien. Die einzigen Spiele, die DAZN nicht überträgt, sind die der deutschen Nationalmannschaft. Alle anderen Begegnungen könnt Ihr auf dem Portal DAZN bestaunen.

Andrej Kramaric schießt das Siegtor gegen .



Die Nations League seht ihr live auf DAZN. pic.twitter.com/FToTCF5Hur — DAZN DE (@DAZN_DE) October 12, 2020

Türkei gegen Serbien heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht heute ab 20.30 Uhr auf Sendung und zeigt die Nations League über die vollen 90 Minuten. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Spiel als Einzelspiel mit Kommentator Freddie Schulz oder in der Konferenz, der GoalZone, verfolgt. Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung.

Türkei gegen Serbien heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Der Streamingdienst empfiehlt, die Übertragung über die DAZN-App zu verfolgen. Die App ist für diverse Geräte kompatibel, zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet oder die Konsole.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der kostenlosen DAZN-App:

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Falls Ihr gerade unterwegs seid, könnt Ihr über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal die Partie schriftlich verfolgen. Ihr werdet auch über die Geschehnisse auf den anderen Plätzen informiert - schaut mal rein!



Bild: Imago Images / Camera 4/International

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt alle Highlights der Nations League nur 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform hoch.

Auf DAZN gibt es nicht nur die Nations League zu sehen. Das Portal streamt unter anderem auch die , , , , NFL, NHL, NBA, MLB, , Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Als Neukunde ist der erste Monat des Abonnements gratis, danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalige 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Türkei gegen Serbien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich