Türkei vs. Litauen live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr geht in der Nations League das Spiel Türkei – Litauen über die Bühne. GOAL hat Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen steigen die Begegnungen des vierten Spieltags in der Nations League 2022/2023. Hierbei treffen am Dienstag um 20.45 Uhr in der Gruppe C1 die Türkei und Litauen aufeinander. Das erste Kräftemessen zwischen der Nummer 43 und der Nummer 138 der Welt endete mit einem 6:0-Auswärtssieg.

Türkei vs. Litauen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Zuvor startete die türkische Nationalmannschaft am 4. Juni mit einem Viererpack gegen die Färöer Inseln in die Gruppe C1. Nach den sechs Treffern in Vilnius feierte die von Stefan Kuntz trainierte Auswahl in Luxemburg einen weiteren Auswärtssieg. Damit halten die Mond-Sterne bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern.

A Millî Takım’daki ilk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ağlarına bırakan kaptan Hakan Çalhanoğlu, bu akşam da rakibini boş geçmedi. 🔟 #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/rPYB5mcT0P — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 11, 2022

Völlig anders sieht es für das litauische Nationalteam, das in der Nations League 2022/2023 noch nicht anschrieb, aus. Denn: Für die vom früheren Hamburger-SV-Profi Valdas Ivanauskas betreuten Balten setzte es zuerst eine Heimniederlage gegen Luxemburg. Nach dem Heimdebakel gegen das türkische Nationalteam unterlagen die Rinktine bei den Färöern.

Heute kommt es in der Gruppe C1 der Nations League zur Partie zwischen der Türkei und Litauen. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Türkei vs. Litauen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Türkei vs. Litauen Datum: Dienstag, 14. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Göztepe Gürsel Aksel Stadi (Izmir)

Türkei gegen Litauen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

Die Senderechte an der Nations League 2022/2023 berechtigen das ZDF und RTL dazu, die Auftritte des deutschen Nationalteams ins Haus zu liefern. Somit könnt Ihr Euch an jedem Spieltag mindestens ein Match im Free-TV ansehen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Heimspiels der Türkei gegen Litauen?

Türkei vs. Litauen heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat in diesem Kontext keine gute Neuigkeiten für Euch. Denn: Ihr könnt ausschließlich die Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV mitverfolgen. Für alle anderen Ausstrahlungen der Partien in der Nations League 2022/2023 zeichnet sich DAZN verantwortlich und dafür benötigt Ihr ein Abonnement. Beim Pay-per-View-Anbieter stehen Jahres- und Monatsdeals zur Auswahl. Für die erstgenannte Option müsst Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls müsst Ihr 29,99 Euro bezahlen. Diese Tarife gelten allerdings nicht für bis einschließlich Januar abgeschlossene Verträge. Doch hier findet Ihr zahlreiche weiterführende Informationen zu DAZN:

Anschließend erfolgt der Kauf im Handumdrehen. Daraufhin gilt es für die Nutzer von Smart-TVs, die kostenfreie Anwendung herunterzuladen. Weiters lassen sich die Fernseher per HDMI-Kabel mit PCs und Notebooks verknüpfen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kerndaten für die Übertragung des Nations League Spiels Türkei gegen Litauen auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

Türkei gegen Litauen heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgehensweise habt Ihr der Tatsache, dass DAZN sein gesamtes Programm zusätzlich im LIVE-STREAM sendet, zu verdanken. Somit könnt Ihr mit einer geeigneten Internetverbindung das Spiel Türkei – Litauen im Prinzip von überall aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets. Ihr könnt Euch heute ab 18.00 Uhr überdies zehn weitere Nations League Matches live ansehen. Zuerst gehen die Kräftemessen Armenien vs. Schottland (Liga B) sowie Andorra vs. Moldau (Liga D) über die Bühne.

Danach steigen ab 20.45 Uhr etwa in der Liga A die Begegnungen England vs. Ungarn, Niederlande vs. Wales und Polen vs. Belgien. Zudem kommt es in der Liga B zu den Matches Ukraine vs. Irland, Bosnien vs. Finnland und Rumänien vs. Montenegro. Weiters stehen die Kräftemessen Luxemburg vs. Färöer Inseln (Liga C) und Liechtenstein vs. Lettland (Liga D) auf dem Programm. Anschließend könnt Ihr Euch ab Mitternacht Deutschlands Heimspiel gegen Italien in der Gruppe A3 ansehen.

Zu Türkei gegen Litauen via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zu guter Letzt möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen Türkei – Litauen hinweisen. Damit erfährt Ihr alles zum Spielverlauf in Izmir. Da wir Euch Push-Benachrichtigungen zukommen lassen, müsst Ihr nicht laufend auf den Bildschirm schauen.

Türkei gegen Litauen mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Türkei vs. Litauen: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.