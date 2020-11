Türkei gegen Kroatien im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung des Freundschaftsspiels

Hochklassiges Freundschaftsspiel in Istanbul: Die Türkei empfängt den Vizeweltmeister Kroatien. Goal erklärt, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

Ein Freundschaftsspiel auf hohem Niveau - das gibt es nicht alle Tage, heute allerdings erwartet uns toller Fußball: Die Auswahl der trifft auf die Nationalmannschaft von . Anstoß im Vodafone Park in Istanbul ist heute um 18:45 Uhr.

Das eine Team ist der aktuelle Vizeweltmeister, das andere ist gut in Form und konnte unter anderem ein 3:3 gegen Deutschland erringen: Alles deutet auf spannenden Fußball hin.

Das letzte Mal standen sich die Türkei und Kroatien 2017 gegenüber, damals gab es einen knappen 1:0-Sieg für die Türkei. Insgesamt spricht die Bilanz allerdings für die Kockasti, in acht Spielen gewann drei Mal Kroatien, nur zwei Mal entschied die Türkei das Spiel für sich.

Kann sich das Team von Trainer Senol Günes auch heute wieder durchsetzen oder gewinnt der Weltranglistenzehnte Kroatien? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Übertragung des Spiels vonstatten geht.

Türkei gegen Kroatien: Das Länderspiel im Überblick

Wettbewerb : Freundschaftsspiel

Begegnung: Türkei - Kroatien

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Datum: 11.11.2020

Stadion: Vodafone Park | Istanbul | Türkei

Türkei vs. Kroatien: So verfolgt ihr das Freundschaftsspiel LIVE im TV

Mittwoch, 18:45 Uhr, Feierabend: Spitzenfußball im Fernsehen ist die perfekte Erholung nach dem Arbeitstag. Aber da fangen die Probleme schon an: Überträgt ein Fernsehsender das Spiel zwischen der Türkei und Kroatien überhaupt im TV?

Die Antwort ist leider: Nein. Kein TV-Sender hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert, sei es im Free-TV oder Pay-TV. Grund, den Kopf hängenzulassen, ist das aber trotzdem nicht: Das Freundschaftsspiel wird nämlich trotzdem übertragen!

Kroatien zu Gast in der Türkei: Das Spiel kostenlos und LIVE auf dem Smart TV sehen

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute jede Menge Spiele, mit dazu gehört auch die Begegnung zwischen der Türkei und Kroatien. Da DAZN kein TV-Sender ist, könnt ihr das Spiel zwar nicht über die normale Methode, also über die Kanäle empfangen.

Wenn ihr aber einen Smart TV habt seid ihr alle Probleme los: Dann braucht ihr nämlich nur die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses Abo kostenlos abschließen könnt erklären wir in diesem Artikel.

Türkei vs. Kroatien: Die LIVE-Übertragung auf DAZN

Anpfiff : 18:45 Uhr

: 18:45 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Kommentar: Freddie Schulz

Türkei - Kroatien: Die Übertragung des Freundschaftsspiels im LIVE-STREAM

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning bei München, der es in den wenigen Jahren seit seiner Gründung in 2016 an die Spitze des deutschen Streamingangebots geschafft hat. Kein anderer Anbieter zeigt so viel LIVE-Sport wie DAZN.

Mehr als nur Türkei - Kroatien: Das Angebot von DAZN

Dabei beschränkt sich das Angebot bei weitem nicht auf die internationalen Spiele ( , EM-Qualifikation, Freundschaftsspiele, Kontinentalturniere...): Dank Champions und , , , , und nahezu jede weitere europäische Top-Liga ist hier das Herz eines jeden Fußballfans gut aufgehoben.

Dabei bleibt es nicht nur beim Fußball: Auch andere Sportarten, wie Boxen, American Football, Motorsport, Darts, Eishockey, Basketball, Rugby und Leichtathletik werden zur Genüge gezeigt.

Türkei - Kroatien kostenlos verfolgen: Der DAZN Probemonat

Das alles klingt interessant, so ganz überzeugt seid ihr aber noch nicht? Dann zeigen wir euch jetzt DAZNs Schokoladenseite: Der Probemonat!

Mit diesem könnt ihr einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen - ohne Ausnahme und komplett kostenlos! Der Probemonat ist unverbindlich, wenn ihr ihn also abschließt seid ihr nicht gezwungen, im Anschluss ein bezahlpflichtiges Abonnement einzugehen. Alles weitere zum DAZN Probemonat findet ihr bei DAZN News.

Türkei gegen Kroatien bei DAZN: So günstig ist das DAZN-Abonnement

Wenn ihr den Probemonat bereits abgeschlossen habt, aber das Länderspiel zwischen Kroatien und der Türkei trotzdem sehen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen, also Geld bezahlen um auf das Angebot zugreifen zu dürfen.

Hierbei gibt es zwei Optionen: Das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar) und das Jahresabo (119,99 Euro pro Jahr, also 10 Euro pro Monat | Jährlich kündbar). Alle gezeigten Spiele und Events sind bei den Abo-Optionen gleich, die einzigen Unterschiede sind bei Preise und Laufzeit.

Ihr habt weitere Fragen zu DAZN? Dann solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen: Dort findet ihr die Antworten auf alle Fragen, die jemals zu DAZN gestellt wurden.

Kroatien zu Gast in der Türkei: Das Spiel mit dem Goal LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein DAZN oder könnt nicht das Freundschaftsspiel im LIVE-STREAM verfolgen, weil ihr unterwegs seid? Dann hat Goal die perfekte Alternative für euch: Der kostenlose LIVE-TICKER!

Egal wo ihr seid, einfach kurz auf dem Handy oder im Browser in den Ticker schauen und schon seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Hier verpasst ihr nichts!

So wird das Freundschaftsspiel zwischen der Türkei und Kroatien heute LIVE übertragen

Das Länderspiel Türkei - Kroatien läuft heute... ... im TV ... ... auf DAZN ( via Smart-TV ). ... im LIVE-STREAM ... ... auf DAZN. ... im LIVE-TICKER... ... bei Goal.com.

Kroatien in der Türkei: Das sind die Aufstellungen im Länderspiel

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig wieder vorbei, um perfekt auf das Spiel vorbereitet zu sein.