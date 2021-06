Türkei vs. Italien bei der EM: Alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und den Aufstellungen findet ihr hier bei Goal.

Endlich ist es soweit. Nachdem man im März 2020 beschlossen hatte, die Europameisterschaft um ein Jahr nach hinten zu verschieben, findet heute um 21:00 Uhr nun das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien statt.

Im Olympiastadion der Ewigen Stadt beginnt also das Fußballhighlight des Jahres 2021. In der finalen Phase der Vorbereitung konnte vor allem Italien überzeugen. Acht Siege holte die Squadra Azzurra aus den letzten zehn Spielen, zuletzt gelang ein deutlicher 4:0-Sieg gegen Tschechien.

Aber auch die Türkei konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Moldawien ihr letztes Vorbereitungsspiel erfolgreich bestreiten. Neben Italien und der Türkei sind in der Gruppe A der Europameisterschaft übrigens noch Wales und die Schweiz vertreten. Um die Attacken der italienischen Angreifer rund um Federico Chiesa, Ciro Immobile und Lorenzo Insigne abzuwehren, wird sich die türkische Nationalelf ordentlich ins Zeug legen müssen.

Dort ist man aber auch mit Spielern wie Ozan Kabak oder Caglar Söyüncü gut aufgestellt. Man darf sich also auf einen spannenden Schlagabtausch freuen, mit dem die Europameisterschaft beginnt.

Türkei vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM sehen, das funktioniert natürlich. Alles zur Übertragung des Eröffnungsspiels der EM 2021 findet Ihr hier in diesem Artikel.

Türkei vs. Italien live: Das EM-Eröffnungsspiel auf einen Blick

Begegnung Türkei vs. Italien Wettbewerb EM 2021 - Eröffnungsspiel Ort Olympiastadion - Rom Anpfiff 21:00 Uhr

Türkei vs. Italien live: Die Übertragung der EM 2021 heute im TV

Die gute Nachricht vorweg: Das Eröffnungsspiel der EM 2021 ist in voller Länge im Free-TV zu sehen. Wie gewohnt zeigen das ZDF und ARD im Wechsel die Spiele der Europameisterschaft, allerdings gibt es dieses Mal eine Besonderheit.

Zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung der EM wurden an MagentaTV sublizensiert und sind daher nicht im Free-TV zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Streamingdienst der Telekom. Wer genaueres wissen möchte, findet hier mehr Informationen zum Paket von MagentaTV und den zehn Gruppenspielen, die nicht in der ARD oder beim ZDF zu sehen sind.

Jetzt aber zurück zum Eröffnungsspiel: Ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung in der ARD, moderiert wird dabei von Jessy Wellmer. Als Experte steht ihr niemand anderes als Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zur Seite. Kommentiert wird die Übertragung aus Rom von Florian Naß, für den diese Europameisterschaft auch gleich seine erste als Kommentator der ARD ist. Er ersetzt den langjährigen Kommentator Steffen Simon am Mikrofon.

Türkei vs. Italien heute live im Fernsehen: Die TV-Übertragung im Überblick

Sender : ARD

: ARD Vorberichte : 20:15 Uhr

: 20:15 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderatorin und Experte: Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger

Kommentator: Florian Naß

Türkei vs. Italien heute live: Das EM-Eröffnungsspiel im LIVE-STREAM sehen

Wer das Spiel nicht am heimischen Fernseher verfolgen kann oder möchte, für den bietet sich der LIVE-STREAM der ARD an. Dieser Sender hat, wie Ihr bereits wisst, die Rechte an der Übertragung der vollen 90 Minuten.

Dieser LIVE-STREAM ist natürlich, da es sich beim Ersten um eines der öffentlich-rechtlichen Programme handelt, ebenfalls kostenlos. Mit jedem internetfähigen Gerät, ob Tablet, Laptop oder Smartphone könnt ihr die ganze Partie sehen.

Hier geht es zum LIVE-STREAM der ARD für das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2021.

Türkei vs. Italien live verfolgen: Alle Infos zum LIVE-TICKER

Wer sich lieber bequem per LIVE-TICKER über den aktuellen Spielstand und die Geschehnisse auf dem Platz informieren lassen will, ist bei Goal genau richtig.

Mit unserem LIVE-TICKER verpasst ihr keine Aktion im Eröffnungsspiel und seid immer auf dem Laufenden, auch wenn ihr gerade nicht am Fernseher dabei sein könnt. Hier geht es zum kostenlosen LIVE-TICKER.

Türkei vs. Italien heute live verpasst? Die Highlights des Spiels auf DAZN

Wer sich übrigens fragt, ob DAZN als Netflix des Sports ebenfalls Spiele der EM in voller Länge zeigt, muss leider enttäuscht werden. Der Streamingdienst aus München hat sich keine Live-Rechte an der Europameisterschaft gesichert, und kann daher keines der Spiele zeigen.

Dennoch wird auf DAZN auch während der EM ein breites Angebot von Livesport angeboten. Von der NBA, MLB und NFL bis hin zu Kampfsport ist für jeden etwas geboten. Dabei bietet DAZN auch einen kostenlosen Probemonat an, um sich mit dem Programm vertraut zu machen.

Danach kann man sich für 11,99€ ein Monatsabo abholen, oder gleich das Jahresabo für 119,99€ buchen. Trotzdem bekommt ihr bei DAZN aber die wichtigsten Momente der EM-Spiele zu sehen. Alle Highlights der Spiele der Europameisterschaft sind bei DAZN nach Abpfiff abrufbar.

Türkei vs. Italien live sehen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights im Überblick

TV-Übertragung ARD LIVE-STREAM ARD LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Türkei vs. Italien heute live: Aufstellungen für das Eröffnungsspiel der EM

Direkt nach der Veröffentlichung der Aufstellungen beider Teams könnt ihr hier nachlesen mit welchen Spielern die Mannschaften in das erste Spiel der Europameisterschaft starten.