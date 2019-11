Türkei vs. Island: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER und Co. - So wird die EM-Qualifikation heute übertragen

In der EM-Qualifikation trifft die Türkei auf Island. Wir liefern Euch alle Infos, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

EM-Qualifikation, 9. Spieltag in der Gruppe H: Die Türkei empfängt Island. Das Duell findet am Donnerstagabend in Istanbul statt. Anstoß ist um 18 Uhr.

Wer schafft es, sich für die Endrunde der Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren? Die ist jedenfalls auf dem besten Weg dorthin. Die türkische Auswahl führt mit 19 Punkten die Tabelle der Gruppe H vor Frankreich an. Sollte das Team am Bosporus die Nationalelf aus schlagen, wäre die Teilnahme an der Euro 2020 perfekt.

Island braucht dagegen dringend drei Punkte, um sich dann am letzten Spieltag noch die Chance auf eine erfolgreiche Qualifikation zu wahren. Im Hinspiel im Juni gelang der isländischen Auswahl jedenfalls ein 2:1-Sieg gegen die Türkei.

Türkei vs. Island: Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell in der EM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER, die Highlights bei DAZN sowie über die Aufstellungen beider Teams.

Türkei vs. Island: Das Duell in der EM-Qualifikation auf einen Blick

Duell Türkei vs. Island Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe H Datum Donnerstag, 14. November | 18 Uhr Ort Türk Telekom Arena (Istanbul, Türkei) Zuschauer 52.223 Plätze

Türkei vs. Island heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

DAZN ist heute Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr die Türkei gegen Island live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst überträgt die Partie für Euch im LIVE-STREAM. Wie dies funktioniert und wie Ihr die EM-Qualifikation sogar kostenlos anschauen könnt, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Türkei vs. Island heute im LIVE-STREAM

Bock auf das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Island? Dann seid Ihr beim Streamingdienst goldrichtig. DAZN zeigt Türkei vs. Island heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der um 18Uhr erfolgen wird.

Heute, 18 Uhr: Türkei vs. Island im LIVE-STREAM bei DAZN! Der Kommentator der Partie ist:

Türkei vs. Island heute live im TV verfolgen - geht das?

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen der Türkei und Island heute live im TV? Da müssen wir Euch leider enttäuschen. Kein deutscher Sender zeigt das EM-Qualifikationsspiel beider Teams live im TV.

Weder ARD oder ZDF noch RTL, Sky oder andere bekannte deutsche Sportsender zeigen die Länderspiele zwischen ausschließlich ausländischen Nationalmannschaften im TV - nicht im Free- und auch nicht im Pay-TV.

Im deutsche Free-TV laufen ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. RTL zeigt alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams live im Free-TV.

Türkei vs. Island heute im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute leider keine Möglichkeit, das Duell in der EM-Qualifikation zwischen der Türkei und Island live bei DAZN zu verfolgen? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch folgendes:

Keinen Treffer, keine kritische Szene und keine Entscheidung: Ihr verpasst in unseren LIVE-TICKER keine relevanten Spielszenen der Partie. Stattdessen bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten in der EM-Qualifikation stets auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Türkei vs. Island: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Wer steht für die türkische Nationalmannschaft in der Startformation? Mit welchen elf Spielern geht Island in das Duell in der EM-Qualifikation? Wir liefern Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff genau an dieser Stelle.

Türkei vs. Island: EM-Qualifikation, die Tabelle der Gruppe H

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Türkei 8 16:3 19 2. Frankreich 8 21:5 19 3. Island 8 12:10 15 4. Albanien 8 14:10 12 5. Andorra 8 1:16 3 6. Moldawien 8 2:22 3

Türkei vs. Island: Die Bilanz beider Teams

TÜRKEI 12 Duelle ISLAND 2 Siege 8 2 Unentschieden 2 8 Niederlagen 2 11 Tore 23

