Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Kocaeli Stadium
team-logoFrankreich
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Türkei gegen Frankreich: Alles, was ihr vor der UEFA Nations League A wissen müsst

UEFA Nations League A
Türkei
Frankreich
Kylian Mbappé
Arda Güler
Z. Zidane

Umfassende Spielvorschau auf das UEFA-Nations-League-A-Duell zwischen der Türkei und Frankreich. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Kocaeli Stadium

Türkei gegen Frankreich beginnt am 25. Sept. 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr EST.

Zizou übernimmt Les Bleus

Frankreich-Ikone Zinedine Zidane wird darauf brennen, seine Amtszeit als Trainer Frankreichs mit einem Sieg über eine talentierte türkische Mannschaft in der UEFA Nations League zu beginnen.

Die Türkei muss die Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft abschütteln

Trotz eines Kaders voller bekannter Namen blieb die Türkei bei der Weltmeisterschaft in Amerika vieles schuldig. Ihre beste Leistung hoben sie sich für den Schluss auf, als sie die USA in einem bedeutungslosen Spiel besiegten, nachdem sie bereits ausgeschieden waren. In die UEFA Nations League A kommen sie nach einem 6:1 über zwei Spiele gegen Ungarn. In den vergangenen neun Heimspielen in der Nations League blieb die Türkei ungeschlagen, was vor diesem Wettbewerb für Zuversicht sorgen dürfte.

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images

Für Frankreich beginnt die Zeit nach Didier Deschamps, und wirklich von einem ikonischeren Namen könnte die Mannschaft kaum geführt werden. Auf Zinedine Zidane wartet eine schwierige Aufgabe, nachdem Deschamps Frankreich in zwei aufeinanderfolgende WM-Endspiele geführt und 2018 das Turnier gewonnen hatte. Von der Aufgabe wird sich Zidane aber nicht einschüchtern lassen, schließlich führte er Real Madrid zwischen 2016 und 2018 zu drei Champions-League-Titeln in Folge.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Nur in zwei der sieben Länderspiele der Türkei in diesem Jahr trafen beide Teams.
  • Arda Guler, Spielmacher von Real Madrid, kommt in dieser Saison in sieben LaLiga-Einsätzen auf ein Tor und drei Assists.
  • Arsenals Innenverteidiger William Saliba fehlt Frankreich wegen einer Rückenverletzung.
  • Frankreichs offensiver Mittelfeldspieler Michael Olise kommt in dieser Saison in vier Bundesliga-Einsätzen für Bayern München auf vier Tore und zwei Assists.
  • Die Türkei kassierte in jedem ihrer vergangenen vier Spiele vor der 30. Minute ein Gegentor.
FRANCE-SPORT-FOOTBALL-FRENCH-NATIONAL-TEAM-TRAINING-CLAIREFONTAIGetty Images

Teamnews & Kader

Türkei vs Frankreich Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Montella

Für die Türkei von Vincenzo Montella sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren gelistet, zudem ist die voraussichtliche Aufstellung noch nicht bestätigt. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Auch bei Frankreich unter Zinedine Zidane gibt es aktuell noch keine bestätigten Details zur Aufstellung. Aurelien Tchouameni fehlt im Kader, da er sich von einer Leistenverletzung erholt, allerdings hat Zidane bestätigt, dass Kylian Mbappe die Mannschaft als Kapitän anführen wird. Weitere Teamnews werden ergänzt, je näher die Partie rückt.

Form

TUR

TUR - Form

MKD
S4-0
VEN
S2-1
AUS
N2-0
PAR
N0-1
USA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FRA

FRA - Form

SWE
S3-0
PAR
S0-1
MAR
S2-0
ESP
N0-2
ENG
N4-6
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Die Türkei geht mit drei Siegen, zwei Niederlagen und keinem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft, ein positiver Abschluss ihrer Gruppenphase nach Niederlagen gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1). Zuvor schlug die Mannschaft Nordmazedonien mit 4:0 und Venezuela mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei 11 Tore und kassierte acht.

Frankreichs vergangene fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, gefolgt von einer 0:2-Niederlage gegen Spanien im Spiel um Platz drei. Vor diesen Rückschlägen besiegte Frankreich Marokko mit 2:0, Paraguay mit 1:0 und Schweden mit 3:0. Dabei erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Head to Head

TürkeiUnentschiedenFrankreich
1
1
2
European Championship Qualification
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Frankreich badge
Frankreich
FRA
0
END
Freundschaftsspiele
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
4
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Die Bilanz zwischen diesen beiden Teams ist in den jüngsten Duellen relativ ausgeglichen. Das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1, es war ein Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft in Frankreich im Oktober 2019, während die Türkei das Hinspiel in der Qualifikation früher in jenem Jahr mit 2:0 gewann. Frankreichs bestes Ergebnis in dieser Serie war ein 4:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel im November 2000. Über die vier erfassten Begegnungen hinweg hat Frankreich insgesamt die bessere Bilanz, doch die Türkei hat gezeigt, dass sie mithalten kann und Les Bleus in Pflichtspielen Punkte abnehmen kann.

Tabelle

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
BelgienBelgienBEL
00000000
2
FrankreichFrankreichFRA
00000000
3
ItalienItalienITA
00000000
4
TürkeiTürkeiTUR
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

Frankreich liegt derzeit auf dem zweiten Platz der Nations-League-A-Gruppe, die Türkei ist Vierter. Dieser Abstand bedeutet, dass Frankreich mit der besseren Ausgangsposition in der Tabelle ins Kocaeli-Stadion kommt, während die Türkei ein positives Ergebnis braucht, um im Rennen um die Tabellenspitze zu bleiben.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen