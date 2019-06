Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Der Weltmeister Frankreich muss in der Qualifikation für die EM zur Türkei. Goal zeigt euch, wie ihr das Spitzenspiel heute live verfolgen könnt.

Das Champions-League-Finale ist gespielt, die Vereine haben ihre Spieler in den Sommerurlaub geschickt - und doch kann man weiterhin live Top-Fußball verfolgen: In der Qualifikation für die Europameisterschaft trifft die türkische Nationalmannschaft heute auf , Anstoß im Konya Büyüksehir Stadi in Selcuklu ist heute um 20.45 Uhr.

Dabei kann man bei der heutigen Begegnung getrost von einem Spitzentreffen sprechen: Sowohl die als auch Frankreich konnten die ersten beiden Spiele der EM-Qualifikation gewinnen und stehen an der Spitze der Gruppe H.

Beide Teams reisen mit ordentlich Selbstvertrauen zum Spiel an: Die Türkei konnte die letzten vier Spiele allesamt gewinnen. Neben den Siegen in der Qualifikation gegen Albanien (2:0) und Moldawien (4:0) konnte man in der vergangenen Woche auch die Testspiele gegen Griechenland (2:1) und Usbekistan (2:0) gewinnen.

Auch die Equipe Tricolore kommt mit Rückenwind daher: In diesem Kalenderjahr konnte man jedes Spiel gewinnen, nach den beiden Siegen in der EM-Quali gegen Moldawien (4:1) und Island (4:0) wurde am vergangenen Sonntag der Test gegen Bolivien (2:0) erfolgreich gestaltet.

Frankreich zu Gast in der Türkei - Goal zeigt euch, wie ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem werden hier die Aufstellungen veröffentlicht.

Türkei vs. Frankreich: Das Duell in der Übersicht

Duell Türkei - Frankreich Datum 8. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Konya Büyüksehir Stadi, Selcuklu

Türkei vs. Frankreich heute live im TV - geht das?

Was gibt es Schöneres? TV anmachen, ab auf die Couch und ein Fußballspiel live und in voller Länge genießen. Ein solches Traumszenario kommt heute leider nicht zustande: Kein TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an den türkischen oder französischen Qualifikationsspielen gesichert, weshalb das Fußballspiel nicht im Free- oder Pay-TV kommt .

Bevor ihr euch allerdings ärgert, sollte euch bewusst sein, dass ihr das Spiel trotzdem auf eurem Fernsehen schauen könnt. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie zwischen der Türkei und Frankreich.

Mit einem Smart-TV stellt es kein Problem dar, DAZN und somit auch das Länderspiel auf dem Fernseher einzurichten. Dafür braucht ihr nur die DAZN-App, welche kostenlos zur Verfügung steht. Wie ihr mit dieser umgeht und was es noch braucht, um das Spiel zwischen der Türkei und Frankreich heute im LIVE-STREAM zu schauen, steht im nächsten Abschnitt.

Türkei vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM: So wird die EM-Qualifikation übertragen

Der LIVE-STREAM zum Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Frankreich wird also bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich die Rechte an der EM-Quali, an der und an sonstigen Länderspielen gesichert. Auch die Frauen-WM in Frankreich (läuft aktuell) wird dort übertragen. Neben Fußball werden dort auch zahlreiche weitere Sportarten gezeigt: Ob NBA, NFL, Eishockey, Tennis, Golf, Motorsport - kaum ein prominenter Wettbewerb taucht nicht bei DAZN auf.

Wenn ihr das Angebot von DAZN wahrnehmen wollt, braucht ihr dort ein Abonnement. Dieses kostet 9.99 Euro im Monat und ist monatlich ganz einfach kündbar. Mit dem Probemonat könnt ihr allerdings erst einmal ausprobieren, ob euch die Plattform gefällt, bevor ihr etwas zahlen wollt, denn der Testzeitraum ist kostenlos.

Schon wenige Minuten vor dem Spiel startet dann der LIVE-STREAM zum Spiel der Türkei, Steffan Galler und Sebastian Kneißl werden die Partie kommentieren.

Solltet ihr an DAZN interessiert sein, könnt ihr euch ganz einfach die App auf eure Geräte herunterladen. Nicht nur der Smart-TV unterstützt die LIVE-STREAMS, auch auf Handy, Tablets, Computer etc. kann man sich problemlos Live-Sport anschauen.

Die Aufstellungen von der Türkei und Frankreich

Hier werden kurz vor Beginn der Partie die Aufstellungen der beiden Nationalmannschaften veröffentlicht.

Türkei gegen Frankreich: Die Highlights der EM-Qualifikation bei DAZN

Solltet ihr das Spiel der EM-Qualifikation nicht live auf DAZN verfolgen können, gibt es eine einfache Möglichkeit, keine wichtige Szene von dem Spiel zu verpassen: DAZN zeigt nämlich nicht nur Live-Sport, sondern fasst diesen auch zusammen. Bereits kurz nach Abpfiff steht eine Zusammenfassung des Spiels zur Verfügung.

Wen ihr euch allerdings nichts entgehen lassen wollt, könnt ihr auch das Re-Live der Übertragung anschauen. Das heißt, dass ihr die Übertragung so anschauen könnt, also ob es live ist, von vorne bis hinten. Mehrere Tage lang bleiben Highlights und Re-Live auf Abruf verfügbar.

Türkei vs. Frankreich heute live im Goal-Ergebnis-Ticker verfolgen

Keine Zeit oder kein Datenvolumen mehr übrig, um das Spiel des Weltmeisters in der Türkei im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem! Mit dem Ergebnis-Ticker von Goal verpasst ihr nichts.

Jedes Tor, jede Karte und jede Auswechslung wird hier weitergegeben, sodass ihr keine Angst haben müsst, irgendetwas zu verpassen. Den Ergebnis-Ticker findet ihr hier, dieser ist selbstverständlich kostenlos.