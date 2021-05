Türkei vs. Aserbaidschan heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung des Testspiels

In einem Testspiel treffen am heutigen Donnerstag die Türkei und Aserbaidschan aufeinander. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nach dem Ende der regulären Saison 2020/21 in den nationalen Ligen geht es für alle 24 EM-Teilnehmer darum, in Form zu kommen. Heute Abend um 19 Uhr testet die Türkei gegen Aserbaidschan diese. Denn: Schon am 11. Juni ist für die Türken der EM-Auftakt angesagt.

Dann nämlich eröffnet die Türkei die Endrunde gegen Italien. Bis dahin wollen Burak Yilmaz, Hakan Calhanoglu und Co. noch schauen, dass die Feinabstimmung passt. Als erster, zugegebenermaßen etwas leichterer Test steht heute Aserbaidschan an. Der asiatische Staat ist nicht bei der EM mit dabei und dient heute als Prüfstein für die Türkei, die vor einer interessanten Vorrunde steht.

In Gruppe A der EM trifft das Team von Senol Günes auf Italien, Wales und die Schweiz. Mittlerweile haben die Türken auch ihren vorläufigen Kader bekanntgegeben.

Türkei vs. Aserbaidschan ist eines der letzten Testspiele vor der EM 2021. Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung des ganzen Spiels heute live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem: Die türkische Aufstellung, sobald sie feststeht.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live: Das Testspiel auf einen Blick

Duell Türkei vs. Aserbaidschan Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum 27. Mai 2021 Uhrzeit 19 Uhr (MEZ) Ort Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Alanya

Türkei vs. Aserbaidschan heute live im TV anschauen: So wird das Länderspiel gezeigt

Es geht Schlag auf Schlag und die EM ist nicht mehr weit. Heute Abend testet die Türkei gegen Aserbaidschan ihre EM-Form. Dabei wird das Spiel zwischen den beiden Nationen allerdings heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass alle Freundschaftsspiele im internationalen Geschäft einem bestimmten Sender gehören - also was die Übertragung angeht.

EURO 2020 hazırlıklarına Antalya’da devam eden A Millî Takımımız, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/F0RA66ZnES — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 24, 2021

Weder das ZDF, noch die ARD oder RTL übertragen heute die vollen 90 Minuten von Türkei vs. Aserbaidschan im Fernsehen. Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im deutschen Free-TV zu sehen. Dagegen laufen wiederum alle DFB-Duelle nicht dort, wo alle anderen Begegnungen gezeigt werden.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live im TV auf DAZN sehen: So läuft das Testspiel

Die Rechte für internationale Testspiele und auch die WM-Qualifikation 2022 liegen bei einem Sender, der sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem der wichtigsten Sportanbieter aufgeschwungen hat: DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt / überträgt deswegen auch heute die Partie Türkei gegen Aserbaidschan live und in voller Länge.

DAZN hat mit DAZN 1 und DAZN 2 mittlerweile auch zwei analoge TV-Sender am Start, diese übertragen das Spiel aber diesmal nicht live. Türkei vs. Aserbaidschan heute live im TV auf DAZN sehen, das klappt dennoch mit einem einfachen Trick.

Das Duell kommt definitiv im LIVE-STREAM - Details hierzu folgen gleich - Ihr könnt Euren Smart-TV einfach mit der DAZN-App ausstatten oder aber Euren Laptop mit dem Fernsehbildschirm verbinden. Hier findet Ihr derweil alle Infos zum DAZN-Programm dieser Tage und weitere wichtige Links, die Euch alles rund um die Übertragung auf DAZN verraten.

Türkei vs. Aserbaidschan heute im LIVE-STREAM: Das Testspiel wird im Internet übertragen

Der Ismaninger Sender DAZN strahlt heute um 19 Uhr das Spiel von der Türkei aus. Das geht bei DAZN exklusiv, denn kein anderer Kanal hat das Spiel im Angebot. Das Spiel kostet Euch nichts, wenn Ihr noch kein Kunde seid - denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat.

Das bedeutet, dass Ihr Euch JETZT und HIER auf DAZN registrieren könnt und dann Fußball heute kostenlos anschauen könnt. Doch nicht nur das: In den nächsten Tagen kommen einige Leckerbissen auf DAZN, die den Probemonat auf jeden Fall rechtfertigen würden.

Hier ein kurzer Überblick von Übertragungen, die in den nächsten Tagen anstehen:

Türkei vs. Aserbaidschan heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Alle Details

Hier findet Ihr weitere Informationen zum Rechtepool von DAZN, nun aber zum wesentlichen. Ihr könnt das Spiel der Türkei gegen Aserbaidschan heute gratis anschauen um 19 Uhr - Details:

Übertragungsbeginn : 19 Uhr

: 19 Uhr Wettbewerb : Länderspiel

: Länderspiel Sportart: Fußball

Am besten schaut Ihr die vollen 90 Minuten über die DAZN-App, die es als Gratis-Download im jeweiligen Store gibt. Die App ist für fast jedes mobiles Endgerät mit einem Internetzugang kompatibel.

Hier die wichtigsten Links zum Download der App:

Wenn Ihr ein DAZN-Abo wollt und nach dem Gratismonat weiter beim Streamingsender Kunde bleiben möchtet, dann kostet das entweder 11,99 Euro im Monat oder einmalig im Jahr 119,99 Euro im Jahr. Das könnt Ihr selber entscheiden, beide Varianten haben ihre Vorzüge.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live im Testspiel: Der TICKER von Goal

Wenn Ihr entweder das Spiel Türkei gegen Aserbaidschan live im TV und LIVE-STREAM verpasst oder aber das Spiel nebenbei auch im LIVE-TICKER verfolgen wollt, dann schafft Goal Abhilfe. Denn wir haben einen LIVE-TICKER für Euch, in dem die Geschehnisse des Testspiels begleitet werden.

Über den Ticker erhaltet Ihr alle nützlichen Statistiken zum Spiel. Goal informiert Euch zudem über die Ergebnisse der anderen Partien des Tages.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch auf DAZN die Highlights aller Testspiele nochmal in einem kurzen Highlightclip anschauen.

Auf DAZN bekommt Ihr alle Länderspiele und Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung zu sehen. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live: Die Aufstellung zum Testspiel

Um 18 Uhr erscheinen hier die Aufstellungen beider Teams. Stay tuned.

Türkei vs. Aserbaidschan heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Direktvergleich

TÜRKEI bisher 7 Spiele (wettbewerbsübergreifend) ASERBAIDSCHAN 5 Siege 1 1 Remis 1 8 Tore 2

Türkei bei der EM 2021: Alle Infos zur Europameisterschaft

Am 11. Juni 2021 beginnt die EM 2021, die in elf europäischen Ländern ausgetragen wird. Die Türkei geht in Gruppe A in den Start. Hier findet Ihr vorab schon einmal ein paar Infos.