Tuchel nach PSG-Blamage: "Vielleicht war die Pause etwas lang für uns"

PSG musste am Freitagabend eine bittere Niederlage gegen den Tabellenletzten hinnehmen. Trainer Tuchel suchte im Anschluss nach den Gründen.

hat sich am 12. Spieltag der blamiert. Der französische Spitzenreiter unterlag beim bisherigen Schlusslicht FCO mit 1:2 (1:1). Anschließend suchte PSG-Trainer Thomas Tuchel nach Erklärungen.

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Vielleicht war die Pause von einer Woche etwas lang für uns. Wir sind es nicht gewohnt, eine Woche lang nicht zu spielen", sagte Tuchel, dessen Team letztmals fünf Tage zuvor in der Liga gegen (4:0) gespielt hatte.

Allerdings bemängelte der deutsche Coach auch die Einstellung seiner Spieler. "Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv, weil wir nicht zusammengespielt haben. Es fehlte uns an Präzision und Tempo", so der 46-Jährige.

Mbappes Treffer reicht PSG nicht

Kylian Mbappe (19.) hatte Paris in Führung geschossen. Anschließend sorgten Mounir Chouiar (45.+6) und Jhonder Cadiz (47.) mit ihren Toren für Dijon für die faustdicke Überraschung.

Trotzdem hätte PSG das Spiel durchaus gewinnen können, befand Tuchel: "Wir hassen es, zu verlieren. Aber mit dieser Leistung wäre angesichts der vielen Torchancen auch ein Sieg möglich gewesen."

Marquinhos: "Sie haben wie Helden gespielt"

PSG-Innenverteidiger Marquinhos suchte derweil erst gar nicht nach Ausreden. "Sie haben wie Helden gespielt", lobte der Brasilianer den Gegner und ergänzte: "Sie waren effektiv und wir waren es nicht."

Für Paris, das erstmals seit August wieder mit dem nach einer Fußverletzung genesenen Julian Draxler agierte (wurde in der 81. Minute eingewechselt), war es bereits die dritte Liga-Pleite in dieser Saison. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten acht Zähler.