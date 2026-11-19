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TSV Havelse vs. Viktoria Köln: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt TSV Havelse den Tabellenführer Viktoria Köln. Für Havelse geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen – für Köln darum, die Spitzenposition zu verteidigen.

Havelse steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellenletzter hat die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi zuletzt gegen Wehen Wiesbaden mit 0:3 verloren und kämpft in jedem Spiel um Punkte, die die Saison retten könnten.

Viktor Köln reist dagegen als Spitzenreiter an. Marian Wilhelms Team hat zuletzt Saarbrücken mit 5:3 bezwungen und zeigt sich in bestechender Form – drei Siege aus den letzten fünf Partien sprechen für sich.

Das Duell zwischen dem Letzten und dem Ersten der Tabelle hat eine klare Ausgangslage, doch im Fußball zählen solche Papierformen nur begrenzt. Havelse hat auf eigenem Platz zuletzt Saarbrücken mit 3:2 geschlagen und weiß, dass ein Heimspiel eigene Gesetze schreibt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei TSV Havelse und Viktoria Köln los?

TSV Havelse kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden. Zuvor hatte Havelse Saarbrücken mit 3:2 bezwungen – der einzige Dreier in diesem Zeitraum. In den fünf Spielen erzielte Havelse acht Tore und kassierte neun.

Viktor Köln präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage in den letzten fünf Begegnungen. Das 5:3 gegen Saarbrücken war das jüngste Ergebnis und unterstrich die Offensivstärke des Tabellenführers. Köln traf in diesem Zeitraum zwölfmal und ließ acht Gegentreffer zu.

TSV Havelse vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

TSV Havelse vs. Viktoria Köln: Form

TSV Havelse vs. Viktoria Köln: Bilanz direkte Duelle

TSV Havelse vs. Viktoria Köln: Die Tabellen