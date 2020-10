Offiziell: TSG Hoffenheim leiht Ryan Sessegnon von Tottenham Hotspur aus

Die TSG Hoffenheim sichert sich die Dienste von Ryan Sessegnon. Der Engländer kommt auf Leihbasis von den Spurs.

Bundesligist TSG Hoffenheim hat den englischen U21-Nationalspieler Ryan Sessegnon von verpflichtet. Der 20-Jährige wird ein Jahr von den Spurs ausgeliehen, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

"Ryan Sessegnon ist ein sehr talentierter und schneller Außenbahnspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt", sagte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen und ergänzte: "Nach den schweren Verletzungen von Ermin und Stafy, die uns beide mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen werden, waren wir auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Ergänzung unseres Kaders und sind sehr froh, diese in Ryan gefunden zu haben."

Hoffenheim-Neuzugang Ryan Sessegnon: "Freue mich auf den europäischen Wettbewerb"

Angesichts der großen Konkurrenz in der Offensive der Spurs will Sessegnon nun in Hoffenheim Spielpraxis sammeln: "Die TSG steht für die erfolgreiche Ausbildung und Weiterentwicklung junger Spieler. Ich erhoffe mir durch den Wechsel Spielpraxis in einer der besten Profiligen der Welt und freue mich auf die Partien im europäischen Wettbewerb", wird der Neuzugang auf der Vereinshomepage zitiert.

Er ist hier



Die #TSG Hoffenheim hat den 20 Jahre alten @RyanSessegnon vom Premier League-Klub @SpursOfficial unter Vertrag genommen. Der englische U21-Nationalspieler wird bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen.#WelcomeRyan — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 5, 2020

Sessegnon, der auf der linken Außenbahn variabel einsetzbar ist, gilt nach wie vor als eines der aussichtsreichen Talente Englands. Bereits mit 16 Jahren gab er sein Profidebüt für den , im Sommer 2019 folgte dann der Wechsel zu Tottenham.

Sein Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2025.