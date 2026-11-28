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Wann und wo spielen Hoffenheim und Augsburg?

Bundesliga - Spielwoche 11 29. Nov. 2026 - 11:30 SNP Arena

Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Augsburg in der Bundesliga. Gespielt wird in der SNP Arena in Sinsheim.

Hoffenheim kommt mit Rückenwind aus Europa. In der Europa League gewann die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer zuletzt 3:1 gegen Sturm Graz.

In der Liga lief es zuletzt weniger gut. Gegen Eintracht Frankfurt setzte es eine 0:1-Niederlage. Hoffenheim steht auf Rang 11.

Augsburg reist mit einem Erfolgserlebnis an. Zuletzt gewann das Team 3:1 gegen Mainz 05. Zuvor hatte es ein 2:5 bei RB Leipzig gegeben.

Die Gäste liegen auf Platz 10 und damit einen Rang vor den Gastgebern. Auf der Bank fehlt Augsburg allerdings Trainer Manuel Baum, der gesperrt ist.

Wo ihr das Duell verfolgen könnt, zeigen wir euch im Folgenden.

Was war zuletzt bei Hoffenheim und Augsburg los?

Hoffenheim holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die TSG 3:1 gegen Sturm Graz. Davor verlor sie 0:1 gegen Eintracht Frankfurt und 0:2 gegen Werder Bremen. Insgesamt erzielte Hoffenheim sechs Tore und kassierte sechs.

Augsburg kommt ebenfalls auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der FCA 3:1 gegen Mainz 05, im DFB-Pokal setzte er sich 4:2 bei Sonnenhof Großaspach durch. In der Liga verlor Augsburg 2:5 gegen RB Leipzig. Die Bilanz lautet elf erzielte Tore und elf Gegentore.

Mit welcher Aufstellung treten Hoffenheim und Augsburg an?

Wie ist die Form von Hoffenheim und Augsburg?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Hoffenheim und Augsburg in der Tabelle?