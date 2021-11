In der Women's Champions League geht es mit dem 4. Spieltag weiter. Heute empfängt die TSG Hoffenheim den FC Barcelona. Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Hoffenheim-Frauen spielen in der Meisterschaft bis jetzt eine starke Saison. Mit 19 Punkten sind sie punktgleich mit dem Tabellenersten aus Wolfsburg. In der Women's Champions League sieht die Ausgangslage etwas anders aus: Drei Punkte und der dritte Platz reichen momentan nicht aus, um in die Endrunde des europäischen Top-Wettbewerbs einzuziehen. Der FC Barcelona hingegen steht mit neun Punkten ungeschlagen auf dem ersten Platz, gefolgt von Arsenal (sechs Punkte).

Auf die Mannschaft aus dem Kraichgau kommt deshalb ein starker Gegner zu, beim Hinspiel in Barcelona stand am Ende ein eindeutiges 4:0 für die Spanierinnen. Trotzdem wäre ein Heimsieg extrem wichtig, um die Hoffnung auf das Weiterkommen weiterhin am Leben zu halten.

Women's Champions League heute LIVE: TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona

Begegnung TSG Hoffenheim - FC Barcelona Datum Mittwoch, 17. November 2021 Anstoß 18.45 Uhr Ort Dietmar-Hopp-Stadion, Sinsheim

Wer überträgt TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona heute im TV: Die Women's Champions League LIVE im Fernsehen

Bei der Champions League der Männer muss man inzwischen zwei verschiedene Abonnements abschließen, um alle Spiele live und exklusiv zu sehen. In der Frauen Champions League ist das Ganze etwas unkomplizierter. Hier bekommt Ihr die Top-Partien sogar auf drei Wegen zur Verfügung gestellt.

Champions League auf YouTube? So überträgt DAZN heute TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona!

Für die Women's Champions League hat DAZN seit dieser Saison alle Rechte. Wenn wir also von drei Wegen reden, ist der Anbieter immer DAZN.

So werden alle Begegnungen des Wettbewerbs der nächsten zwei Jahre kostenlos und live auf YouTube gestreamt.

TSG Hoffenheim - FC Barcelona heute LIVE im TV und auf YouTube! Die Women's Champions League auf DAZN

Es gibt also ein breites Angebot: Ihr könnt die kostenlose YouTube-App öffnen oder über die DAZN-App den LIVE-STREAM in Anspruch nehmen. Welches Endgerät Ihr dabei nutzt, bleibt vollkommen Euch überlassen.

Für die dritte Variante braucht Ihr keine Internetverbindung, denn Hoffenheim gegen Barcelona wird auch im linearen Fernsehen übertragen. Seit dieser Saison verfügt DAZN über zwei TV-Sender, die Ihr empfangen könnt, wenn Ihr Sky- oder Vodafone-Kunden seid. Hier wird täglich das Programm von 8.00-24.00 Uhr gesendet, die heutige Übertragung findet Ihr auf DAZN 1.

TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona heute LIVE im TV: So wird die Women's Champions League auf DAZN übertragen

Welche der drei Möglichkeiten Ihr wählt, ist ganz egal. Die Übertragung ist überall die gleiche. Dabei ist Tobi Wahnschaffe der Moderator, Nico Seepe der Kommentator und Tabea Kemme ist als Expertin mit dabei.

Beginnn der Übertragung im LIVE-STREAM : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Anstoß : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Kommentator : Nico Seepe

: Nico Seepe Expertin: Tabea Kemme

TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona heute live: Die DAZN-Pakete für exklusive Inhalte

Auf DAZN findet Ihr neben der Women's Champions League live und exklusiv diverse Partien aus den europäischen Top-Ligen der Männer, Spiele der WM-Qualifikation, aber auch Begegnungen aus der Champions League der Männer. Und damit ist noch nicht genug: Auch NFL, NBA und die besten Darts-Turniere könnt Ihr auf DAZN verfolgen.

Falls der DAZN LIVE-STREAM also ein attraktives Angebot für Euch ist, könnt Ihr Euch zwischen zwei verschiedenen Paketen entscheiden: Dem Jahresabo für 149,99 Euro, bei dem Ihr zwei Monate spart, und das Monatsabo für 14,99 Euro monatlich. Die beiden Pakete sind jährlich bzw. monatlich kündbar. Falls Euch die Entscheidung schwerfällt, ist hier nochmal alles aufgelistet.

TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Zeit bei DAZN einzuschalten? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die beste Alternative. Hier erfahrt Ihr alle Highlights zum Spiel und seid live dabei!

Den Goal-LIVE-TICKER zu Hoffenheim gegen Barcelona gibt es hier!



TSG Hoffenheim vs. FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden eine Stunde vor dem Anstoß hier gezeigt. Also habt noch etwas Geduld.

