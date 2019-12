Wer zeigt / überträgt 1899 Hoffenheim vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga am Freitag übertragen

Getty Images

Am 15. Spieltag der Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim den FC Augsburg. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Freitagsspiels bei DAZN.