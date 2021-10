Überraschungsteam Köln reist zur TSG Hoffenheim - hier erfahrt Ihr, wie und wo die Bundesliga-Partie heute übertragen wird.

Während letzte Saison nur über den Umweg Relegation die Liga gehalten werden konnte, mischt der 1. FC Köln in dieser Saison die Bundesliga auf: Mit erst einer Niederlage (2:3 gegen den FC Bayern München) und Tabellenplatz Sechs sind die Geißböcke nach acht absolvierten Partien zweifellos die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison.

Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth. Nun möchte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auch nach der Länderspielpause an die Euphorie anknüpfen und auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim mit einem weiteren Sieg nachlegen.

Die verloren zwar am letzten Bundesligaspieltag das baden-würtembergische Derby gegen den VFB Stuttgart (1:3) stehen aber auch gut da und sind zweifelsohne sehr motiviert, den Kölner Höhenflug zu stoppen.

Anstoß in der Prezero-Arena in Sinsheim ist am Freitagabend (14.10.) um 20.30 Uhr.

Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln live verfolgen könnt. Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Anpfiff nachlesen, mit welcher Anfangsformation die beiden Teams antreten.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln heute live - die Eckdaten zum Spiel im Überblick

Begegnung TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga (8. Spieltag) Datum Freitag, 14.10.2021 | 20:30 Uhr Ort Prezero-Arena, Sinsheim

Bundesliga: Hier seht Ihr Hoffenheim vs. Köln heute live

Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln zur Eröffnung des 8. Spieltags wird natürlich live und in ganzer Länge übertragen. Die Frage lautet also nur - wie vor jedem Bundesligaspiel in dieser Spielzeit: Sky oder DAZN? Schließlich haben sich sowohl der der Pay-TV-Sender als auch das Sportstreamingportal in der Saison 2021/2022 Übertragungsrechte für die Bundesliga gesichert.

Im Fall von Hoffenheim vs. Köln lautet die Antwort: DAZN. Denn die Partie zeigt das Streamingportal wie alle Freitagspartien der Bundesliga live und exklusiv. Hier könnt Ihr alle weiteren Informationen rund um die Übertragung des Bundesligaspiels finden.

TSG Hoffenheim vs. Köln heute live: So läuft die Übertragung bei DAZN

Auf DAZN könnt Ihr Hoffenheim vs. Köln exklusiv live und in voller Länge schauen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn, ab 19.30 Uhr, geht der Stream online. Moderator Tobi Wahnschaffe übernimmt zusammen mit Experte und Ex-Profi Ralph Gunesch die Vorberichterstattung und leitet den Fußballabend ein.

Pünktlich zum Spielbeginn berichtet Kommentator Marco Hagemann vom Spielgeschehen in der Sinsheimer Prezero-Arena.

Bundesliga heute live: Die Übertragung der Partie Hoffenheim vs. Köln auf einen Blick

Übertragende Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Vorberichterstattung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Spielbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Kommentator: Marco Hagemann (Kommentator), Ralph Gunesch (Experte), Tobias Wahnschaffe (Moderator)

Hoffenheim vs. Köln heute live: Die Aufstellungen - so treten die Teams an

Hier präsentieren wir euch die Startaufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell bekanntgegeben worden sind.

#WirMitEuch - Gemeinsam zum Heimsieg!



Mit Euch im Rücken gegen Köln - Sichert Euch jetzt Tickets für das Flutlichtspiel am Freitagabend 🏟️#TSGKOE — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 11, 2021

Bundesliga heute live: Alle Höhepunkte der Partie Hoffenheim vs. Köln auf DAZN

Wenn ihr keine Highlights des Bundesliga-Spieltags verpassen wollt, seid Ihr bei DAZN an der genau richtigen Adresse! Bereits gut 40 Minuten nach dem jeweiligen Abpfiff stehen die Spielhöhepunkte aller Partien auf DAZN für Euch zum Abruf bereit.

Aber DAZN bietet weit mehr als nur Highlights: denn zusätzlichhat das Streamingportal die exklusiven Live-Übertragungsrechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Repertoire. Und auch viele weitere Top-Wettbewerbe und Sportarten könnt Ihr auf DAZN finden.

Und damit Euch wirklich kein einziges Bundesliga-Tor entgeht, bietet DAZN nach Abpfiff der 15.30 Uhr-Spiele am Samstagnachmittag mit einer selbst produzierten Hightlightshow die ultimative Zusammenfassung des bis dato absolvierten Bundesliga-Spieltags. Mit der App könnt Ihr auf sämtliche Streams auch von mobilen Geräten aus zugreifen. Links zum Herunterladen für Apple- und Android-Geräte sowie nähere Informationen könnt Ihr hier finden.

Natürlich benötigt Ihr, um Zugriff auf das komplette Angebot von DAZN zu erhalten, ein Abonnement. Das kostet entweder 14,99 Euro pro Monat - oder Ihr sichert Euch gleich das Jahresabo und spart damit langfristig Geld: Zwölf Monate kosten nämlich 149,99 Euro. Weitere Informationen über Konditionen und Laufzeiten der verschiedenen Abo-Modelle bei DAZN könnt Ihr hier finden.

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal: Nichts verpassen bei TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Köln

Ihr die Übertragung der Begegnung zwischen Hoffenheim und Köln nicht live sehen, wollt aber trotzdem kein wichtiges Spielereignis verpassen? Dann seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal gut aufgehoben.

Goal informiert Euch fast in Echtzeit über das Spielgeschehen, bietet zudem Hintergründe und Statistiken rund um die Partie. Hier geht's zum LIVE-TICKER!