Tschechien vs. Südafrika: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Atlanta Stadium

Das Spiel Tschechien gegen Südafrika beginnt am 18. Juni 2026 um 12:00 Uhr EST und 16:00 Uhr GMT.

Hintergrund

Die Bafana Bafana starteten mit einer 0:2-Niederlage gegen Mexiko in die Gruppe A. Im ersten Spiel des Turniers zeigte der Schiedsrichter zwei ihrer Spieler des Feldes. Die Roten Karten für Sphephelo Sithole und Themba Zwane schwächten die Mannschaft erheblich, die selbst mit elf Spielern kaum Tormöglichkeiten erspielte, und beide Akteure fehlen im kommenden Duell mit den Tschechen. Die Tschechische Republik unterlag 1:2 gegen Südkorea, obwohl sie in der 59. Minute in der anderen Eröffnungsbegegnung der Gruppe A in Führung gegangen war. Damit hat die Partie große Bedeutung, denn beide Teams kämpfen schon jetzt um den Einzug ins Achtelfinale.

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Wer sind die Schlüsselspieler der Tschechischen Republik und wer ist ihr Trainer?

Die Tschechen geben ihr erstes Comeback seit 2006 und setzen auf einen robusten, arbeitsintensiven Stil mit technischer Finesse. Trainer Miroslav Koubek lässt seine Mannschaft pragmatisch spielen.

Schick verbindet 191 cm Körpergröße mit starkem Abschluss und reist mit 16 Treffern aus 28 Bundesligaspielen zur Endrunde. Er bleibt größte Torgefahr und Dreh- und Angelpunkt. West Ham-Mittelfeldmann Tomáš Souček ist bei Standards gefährlich und findet per spätem Lauf in den Strafraum oft freie Schusswege. Der Lyon-Spielmacher Pavel Šulc agiert direkt hinter Schick und gilt als kreativer Regisseur.

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Wer sind die Schlüsselspieler Südafrikas und wer ist ihr Trainer?

Im Mittelfeld lenkt Teboho Mokoena als Taktgeber die Aktionen von Mamelodi Sundowns. Um ihn herum setzt Bafana-Bafana-Trainer Hugo Broos auf das junge Talent Relebohile Mofokeng von Orlando Pirates.

Der in den USA spielende Verteidiger Mbekezeli Mbokazi ist erst 20 Jahre alt, gilt aber schon als künftiger Kapitän der Bafana Bafana. Burnley-Stürmer Lyle Foster führt die Spitze mit Pressing, Laufstärke und Kombinationsspiel an.

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Voraussichtliche Aufstellung der Tschechischen Republik

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Voraussichtliche Aufstellung der Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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26-köpfiger Kader der Tschechischen Republik

Torhüter: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Verteidiger: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Mittelfeld: Lukas Cerv (Viktoria Pilsen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Pilsen)

Stürmer: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

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26-köpfiger Kader Südafrikas

Torhüter: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Verteidiger: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (alle Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (beide Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mittelfeld: Teboho Mokoena, Jayden Adams (beide Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Stürmer: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (alle Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (beide Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

Die vorliegenden Spielaufzeichnungen verzeichnen keine direkten Begegnungen zwischen Tschechien und Südafrika. Das kommende Spiel ist daher ein seltenes Duell der beiden Nationen auf internationaler Ebene.