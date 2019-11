Tschechien vs. Kosovo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

EM-Qualifikation: Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Kosovo heute live im TV und im LIVE-STREAM? Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung.

In der EM-Qualifikation kommt es am Donnerstagabend zum Duell zwischen Tschechien und dem Kosovo. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Spannung pur aufgrund der tabellarischen Situation: und der streiten sich wohl um das letzte Ticket der Gruppe A für die Endrunde der Euro 2020. Während England auf dem ersten Platz mit 15 Zählern auf dem Konto rangiert, lauern Tschechien (12 Punkte) und der Kosovo (11 Punkte) dahinter. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Euro 2020.

Für das Duell mit den Tschechen werden sich die Kosovaren um Milot Rashica vom SV Werder Bremen ganz besonders herausputzen. Der Kosovo läuft mit einem Sondertrikot auf. Ob es Glück bringt? Der 8. Spieltag der Gruppe A wird die Antworten liefern.

Tschechien vs. Kosovo: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der EM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER, die Highlights und über die Aufstellungen beider Teams.

Tschechien vs. Kosovo: Das Duell in der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Tschechien vs. Kosovo (Link zum LIVE-TICKER) Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe A Datum Donnerstag, 14. November | 20.45 Uhr Ort Doosan Arena (Pilsen, Tschechien) Zuschauer 11.700 Plätze

Tschechien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Habt Ihr Lust auf die EM-Qualifikation - live und in voller Länge? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt für Euch alle Spiele der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Auch Tschechien vs. Kosovo läuft selbstverständlich bei DAZN. Alle Informationen zum LIVE-STREAM erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Tschechien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM

DAZN ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr die EM-Qualifikation live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst überträgt das Duell Tschechien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens in der Quali zur Euro 2020.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff geht DAZN auf Sendung. In einem kurzen Vorbericht stimmt Euch DAZN bestens auf hoffentlicht spannende 90 Minuten zwischen Tschechien und dem Kosovo ein.

DAZN zeigt / überträgt Tschechien vs. Kosovo heute kostenlos im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Tschechien-Spiel gegen den Kosovo heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Wir verraten Euch, wie es geht: DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sofern Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, sichert Euch einfach und schnell einen kostenlosen Probemonat.

Tschechien vs. Kosovo ist aber längst nicht das einzige Spiel, dass DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der EM-Qualifikation (außer die Duelle des DFB-Teams) in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Länderspielpause ist langweilig? Absolut nicht!

Rollt dann wieder in den europäischen Top-Ligen und Top-Wettbewerben der Ball, seid Ihr bei DAZN ebenfalls goldrichtig. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1. All das und noch vieles mehr bekommt Ihr in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Bock auf Tschechien vs. Kosovo kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Tschechien vs. Kosovo heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wird das Duell zwischen Tschechien und dem Kosovo live im deutschen Fernsehen übertragen? Nein, das ist nicht der Fall. Kein deutscher Sender zeigt die Partie in der EM-Qualifikation live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Das hat folgenden Grund: ARD, ZDF, RTL, Sky und Co. haben sich keine Rechte an der Übertragung der Spiele ausländischer Nationalteams in der EM-Qualifikation gesichert.

Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im deutschen Free-TV bei RTL.

DAZN zeigt / überträgt Tschechien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV

DAZN ist für die Übertragung zuständig. Der Streamingdienst ist jedoch kein klassischer TV-Sender - die Übertragungen laufen ausschließlich im LIVE-STREAM. Trotzdem müsst Ihr nicht darauf verzichten, Tschechien vs. Kosovo auf Eurem Fernseher genießen zu können.

DAZN bringt Euch Tschechien vs. Kosovo im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf nahezu allen modernen Fernsehern mit Internetzugang im App-Store verfügbar.

Wollt Ihr das Quali-Spiel zwischen Tschechien und dem Kosovo heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV schauen? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Tschechien vs. Kosovo im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

So seht Ihr die Highlights zu Tschechien vs. Kosovo bei DAZN

Habt Ihr das Duell zwischen Tschechien und dem Kosovo verpasst? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Die Highlights zu Tschechien vs. Kosovo bei DAZN!

Ihr wollt eine ausführliche Zusammenfassung des Duells der Tschechen gegen den Kosovo? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach Spielschluss die Highlights der Partie auf die Plattform.

Und das Beste? Die Highlights könnt Ihr sogar vollkommen kostenlos genießen. Wie das geht? Ganz einfach. Probiert doch mal den kostenlosen Probemonat von DAZN aus!

Reichen Euch die Highlights nicht aus, hat der Streamingdienst genau das Richtige für Euch: Bei DAZN könnt Ihr Tschechien vs. Kosovo noch einmal in voller Länge im Re-Live genießen. Somit erlebt Ihr selbst nach Abpfiff und trotz des Verpassens des Live-Spiels die kompletten 90 Minuten der Begegnung in der EM-Qualifikation.

Tschechien vs. Kosovo heute im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute leider keine Chance, das Duell in der EM-Qualifkation im LIVE-STREAM bei DAZN anzuschauen? Kein Problem. Wir haben da etwas für Euch:

Ihr verpasst in unserem LIVE-TICKER keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keine Entscheidung. Der LIVE-TICKER von Goal ist genau die richtige Wahl, wenn Ihr während des gesamten Spiels zwischen Tschechien und dem Kosovo stets auf dem Laufenden bleiben wollt.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos! Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Tschechien vs. Kosovo: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Wer steht für Tschechien in der Startelf? Mit welcher Anfangsformation geht die kosovarische Nationalmannschaft in das Duell in der EM-Qualifikation? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr an dieser Stelle alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams.

Tschechien vs. Kosovo: EM-Qualifikation, die Tabelle der Gruppe A

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. England 6 26:6 15 2. Tschechien 6 11:9 12 3. Kosovo 6 12:10 11 4. Montenegro 7 3:15 3 5. Bulgarien 7 5:17 3

Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Kosovo? Die Übertragung der EM-Qualifikation auf einen Blick