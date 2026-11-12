So seht Ihr Tschechien gegen Spanien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 epet Arena

Spanien reist nach Prag und trifft am Donnerstag, 12. November, in der epet Arena auf Tschechien. Es ist Spaniens vorletztes Spiel in der Gruppe A3 der UEFA Nations League.

Die Mannschaft von Luis de la Fuente führt die Gruppe mit zwölf Punkten aus vier Spielen an und hat sich bereits einen Platz im Viertelfinale gesichert. Nun will sie den Gruppensieg perfekt machen, um im Rückspiel der K.-o.-Runde im März Heimrecht zu haben.

Tschechien steht am Tabellenende der Gruppe A3 und hat seine letzten fünf Spiele allesamt verloren, darunter das Hinspiel gegen Spanien im Oktober mit 1:3. Die Mannschaft hat keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

Spanien hat seine letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspiele gewonnen, darunter das WM-Finale gegen Argentinien im Juli mit 1:0. Im Kader von De la Fuente fehlen allerdings einige wichtige Spieler: Rodri, Dani Olmo und Eric Garcia fallen verletzungsbedingt aus.

Jacobo Ramon, Innenverteidiger von Como, wurde erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen, um die Lücke in der Abwehr zu schließen. Martin Zubimendi und Marc Roca sollen in Rodris Abwesenheit das Mittelfeld absichern. Pedro Porro und Joan Garcia kehren zurück, nachdem sie sich von körperlichen Problemen erholt haben, wegen derer sie bei der vorherigen Länderspielphase gefehlt hatten.

Während für Tschechien die Platzierung in der Gruppe feststeht, geht es Spanien vor allem darum, vor dem Spiel gegen England am Sonntag im Metropolitano seine Ungeschlagen-Serie in Pflichtspielen fortzusetzen und die Führung in der FIFA-Weltrangliste zu verteidigen.