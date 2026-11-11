So sehen Sie Tschechien gegen Spanien mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 epet Arena

Spanien reist nach Prag, wo das Team am Donnerstag, dem 12. November, in der epet Arena im vorletzten Spiel der Gruppe A3 der UEFA Nations League auf Tschechien trifft.

Die Mannschaft von Luis de la Fuente führt die Gruppe mit zwölf Punkten aus vier Spielen an und hat sich bereits einen Platz im Viertelfinale gesichert. Nun will sie sich den Gruppensieg sichern, um im Rückspiel des K.-o.-Duells im März Heimrecht zu haben.

Tschechien steht auf dem letzten Platz der Gruppe A3 und hat seine jüngsten fünf Spiele allesamt verloren, darunter das Hinspiel gegen Spanien im Oktober mit 1:3. Das Viertelfinale ist für das Team nicht mehr erreichbar.

Spanien hat seine letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, darunter das WM-Finale gegen Argentinien im Juli mit 1:0. De la Fuente muss allerdings auf mehrere Spieler verzichten: Rodri, Dani Olmo und Eric Garcia fehlen verletzungsbedingt.

Jacobo Ramon, Innenverteidiger von Como, wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, um die Lücke in der Abwehr zu schließen. Martin Zubimendi und Marc Roca sollen in Rodris Abwesenheit das Mittelfeld absichern. Pedro Porro und Joan Garcia kehren nach körperlichen Problemen zurück, wegen derer sie bei der vorherigen Länderspielphase gefehlt hatten.

Da die Ausgangslage in der Gruppe für Tschechien bereits feststeht, geht es Spanien vor allem darum, seine Serie ohne Niederlage in Pflichtspielen fortzusetzen und vor dem Duell mit England am Sonntag im Metropolitano seine Position an der Spitze der FIFA-Weltrangliste zu behaupten.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Tschechien gegen Spanien zu sehen.

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