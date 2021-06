Am letzten Spieltag in Gruppe D trifft Tschechien auf England. Hier gibt es alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM und mehr.

Nun geht es für die meisten der Mannschaften um alles: Der letzte Spieltag der Gruppenphase der EM 2021 läuft! In Gruppe D kommt es dabei zum Duell zwischen Tschechien und England.

Die Spannung könnte hierbei kaum größer sein, schließlich stehen beide Teams bei vier Punkten. Im Parallelspiel zwischen Kroatien und Schottland wiederum treffen zwei Mannschaften mit je einem Punkt aufeinander - wer hier gewinnt, zieht mit einem potenziellen Verlierer aus dem Duell Tschechien vs. England gleich.

Nun könnte man annehmen, dass sich die Republik an der Moldau und die Three Lions einfach heimlich auf ein Unentschieden einigen, um mit jeweils fünf Punkten die ersten beiden Plätze zu sichern. Doch die Situation ist kurios: Zum einen ist es der Anspruch der Engländer, an den momentan auf Rang eins platzierten Tschechen vorbeizuziehen und sich den Gruppensieg zu holen, zum anderen trifft der Gewinner aus Gruppe D im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten aus "Todesgruppe" F - und könnte es somit mit Frankreich, Deutschland oder Portugal zu tun bekommen. Welche Marschroute wählen beide Teams also? Das lässt sich erst am Dienstag ab 21 Uhr herausfinden!

Ihr wollt wissen, wo ihr Tschechien vs. England am Dienstag um 21 Uhr LIVE im TV verfolgen könnt? Ihr sucht einen LIVE-STREAM oder einen LIVE-TICKER? Hier findet ihr alles, was ihr zur Partie wissen müsst!

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Das Vorrundenspiel auf einen Blick

Begegnung Tschechien vs. England Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Ort Wembley-Stadion (London) Anpfiff 22.06. - 21 Uhr

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Das Vorrundenspiel im TV

Wer das spannende Spiel am TV-Gerät verfolgen möchte, darf sich freuen: Tschechien vs. England wird im Free-TV übertragen! Während es bei dieser EM zehn Spiele gibt, die exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaTV gezeigt werden, ist bei diesem Match neben dem Telekom-Sender auch die ARD live dabei.

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Die Übertragung bei der ARD

Die Berichterstattung des ältesten deutschen Fernsehsenders rund um die Partie startet direkt nach der Tagesschau um 20.15 Uhr. Bis zum Anpfiff gibt es neben den gewohnten Vorberichten einen Talk zwischen Moderator Alexander Bommes und der Expertin Almuth Schult sowie den Experten Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz.

Zudem sind Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger vor Ort im Wembley-Stadion, um direkt aus der Atmosphäre der englischen Fußball-Kultstätte zu berichten. Als Kommentator wird Florian Naß durch das Match führen.

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Das Vorrundenspiel im LIVE-STREAM

Ihr wollt keine Sekunde verpassen, habt aber kein Fernsehgerät in der Nähe? Kein Problem, denn heutzutage gibt es ja LIVE-STREAMS! Ob Tablet, Smartphone oder Laptop - hier könnte das Spiel flexibel ansehen.

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Das Vorrundenspiel im ARD-Livestream

Neben dem kostenpflichtigen Angebot bei MagentaTV findet ihr einen solchen auch kostenlos bei der ARD.

Hier geht es zum LIVE-Stream der ARD, während ihr hier das Angebot von MagentaTV findet.

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Das Vorrundenspiel im LIVE-TICKER

Ihr habt entweder keine Zeit oder keine Lust, euch das Spiel live anzusehen, wollt aber trotzdem über alle Geschehnisse direkt informiert werden? Dann ist ein LIVE-TICKER das Richtige für euch. Goal bietet euch einen kostenlosen LIVE-TICKER, mit dem ihr nichts verpasst.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER.

The Czech team landed safe and sound in London 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2020 #CZE pic.twitter.com/bsXc3CR8oF — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 21, 2021

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff erscheinen die Aufstellungen beider Teams. Sobald sie verfügbar sind, findet ihr sie hier.

EM 2021 - Tschechien vs. England heute live sehen: Die Highlights

