So seht Ihr Troyes gegen Le Havre mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 20. Nov. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes empfängt Le Havre am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stade de l'Aube zu einem Ligue-1-Spiel. Beide Klubs stecken tief in der Abstiegszone und brauchen dringend Punkte.

Troyes geht in schwacher Form in die Partie und hat nur eines seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. In den letzten fünf Pflichtspielen kassierte Troyes acht Gegentore.

Le Havre ist in keiner besseren Verfassung. Das Team von Valerian Ismael hat seine letzten fünf Ligue-1-Spiele allesamt verloren und dabei elf Gegentore kassiert. Eine 1:5-Niederlage gegen PSG und ein 0:2 gegen Lorient verdeutlichen die schwierige Phase der Gäste.

In der Ligue-1-Tabelle steht Troyes auf Platz 17, Le Havre liegt direkt dahinter auf Rang 18. Damit treffen zwei Klubs unmittelbar aufeinander, die gegen den Abstieg kämpfen.

Da beide Teams bislang keine Konstanz finden, hat dieses Duell im Tabellenkeller große Bedeutung. Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu sehen.

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