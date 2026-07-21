Trotz Vertragsangebot von Manchester City: WM-Star Rodri träumt offenbar von spektakulärem Wechsel

Laut Fabrizio Romano möchte der beste Spieler der Weltmeisterschaft 2026 eines Tages für die Königlichen spielen. "Rodri träumt davon, für Real Madrid aufzulaufen. Er würde es lieben, zu Real Madrid zu wechseln", enthüllte der Insider am Montag auf seinem YouTube-Kanal.

Romano erklärte die spektakulären Wechselabsichten mit der Vergangenheit von Rodri, für den ein Wechsel in die spanische Hauptstadt eine Rückkehr in die alte Heimat wäre. Rodri durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsabteilung bei Atletico Madrid und spielte in der Saison 2018 /19 für Reals Stadtrivalen. Im März hatte er in einem Interview schon selbst erklärt, dass man Real bei einem Angebot "nicht so einfach absagen" kann.

Ein Wechsel würde laut dem italienischen Journalisten allerdings vermutlich erst im nächsten Sommer infrage kommen. "Derzeit ist die Sache zwischen Real Madrid und Rodri jedoch wegen des Vereinspräsidenten blockiert", erklärte Romano mit Blick auf Florentino Perez, der bei Real noch nicht vollends von einer Verpflichtung überzeugt sein soll und als "Haupthindernis" für einen Transfer gilt.

Das könnte sich jedoch im kommenden Jahr ändern, wenn Rodri ablösefrei sein sollte. Nach aktuellem Stand läuft der Vertrag des Mittelfeldstrategen bei Manchester City nur bis Ende Juni 2027. City soll derweil bemüht sein, jetzt schon Klarheit zu schaffen und noch einmal langfristig mit dem 30-Jährigen zu verlängern. Laut Romano liegt Rodri ein "finanziell sehr bedeutendes Angebot" vor.

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Mit City und Spanien: Rodri räumt regelmäßig ab

Rodri spielt seit 2019 in Manchester, nachdem City seine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zog. Im Trikot der Skyblues gewann er unter anderem viermal die Premier League, zweimal den FA Cup und einmal die Champions League. Auf individueller Ebene wurde er 2024 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Schon zu dem Zeitpunkt gab es Gerüchte, dass er als Nachfolger für das langjährige Mittelfeld-Duo Toni Kroos und Luka Modric ausgerechnet zu der Mannschaft wechseln könnte, die damals die Verleihung des Awards an ihn boykottiert hatte.

Am vergangenen Sonntag krönte er sich zudem mit Spanien gegen Argentinien zum Weltmeister. Zudem wurde der Taktgeber bei dem Triumph als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Zwei Jahre zuvor hatte er sich mit der Nationalmannschaft in Deutschland bereits die Europameisterschaft gesichert.





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Real mit etlichen Neuzugängen: Kommt auch Olise?

In Madrid ist er derzeit nicht der einzige WM-Star, der gehandelt wird. Auch Michael Olise wird immer wieder mit Real in Verbindung gebracht und soll ebenso wie Rodri von einem Wechsel träumen. Der Flügelspieler soll seinen Teamkollegen beim französischen Nationalteam seine Absichten auch schon mitgeteilt haben. Beim FC Bayern ist der Wechselwunsch offenbar noch nicht hinterlegt worden.

Fernab von Gerüchten haben die Königlichen auch schon erste Deals eingetütet. Jose Mourinho, der im Santiago Bernabeu an die Seitenlinie zurückgekehrt ist, kann in der kommenden Saison neu auf Rodris Weltmeister-Kollegen Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate und Bernardo Silva bauen. Berichten zufolge will Mou offenbar darüber hinaus unbedingt noch einen Neuzugang für die Zentrale.







